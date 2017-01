Boc promite investiţii de miliarde

Din ciclul promisiuni şi iarăşi promisiuni, premierul Emil Boc a declarat că Executivul va aloca, în acest an, 35 miliarde lei pentru investiţii. „Ne trebuie în primul rând investiţii, dezvoltare şi locuri de muncă, pentru că aşa putem plăti salariile şi pensiile. Obiectivul Guvernului este de a direcţiona mai mulţi bani pentru investiţii. În 2010 am alocat 33 miliarde lei, în acest an, 35 miliarde lei, iar în 2012 vom ajunge la 45 miliarde lei”, a spus Boc. El a adăugat că Bucureştiul reprezintă un obiectiv „strategic” pentru Guvern. Boc a spus că altă prioritate a Guvernului este susţinerea locurilor de muncă. „Azi aveţi dovada că programele de reformă din ultimii doi ani îşi arată roadele. Asta înseamnă să-ţi pese de viitor. Ducem deficitul către dezvoltarea infrastructurii”, a mai spus premierul.