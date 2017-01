Boc, pușculița lui Băsescu?

După ce fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, arestat la domiciliu în dosarul Microsoft, i-a acuzat pe foștii lideri ai PDL, printre care și Emil Boc, că au făcut presiuni asupra membrilor PDL să dea bani pentru campania prezidențială din 2009 a lui Traian Băsescu, fostul premier face pe niznaiul. Cum era de așpteptat, Boc a spus că nici vorbă de așa ceva. „Să fie clar pentru toată lumea: în întreaga mea viață publică, indiferent că am fost la Primăria Clujului sau la Guvern, niciodată nu am condiționat numirea sau menținerea unei persoane în vreo funcție publică de achitarea unei sume de bani pentru mine sau pentru partid. Acest lucru îl spun răspicat, fără echivoc, și îl voi spune oricui mă va întreba, oricând, zi și noapte. Pentru că nu am nimic de ascuns. Afirmațiile lui Gabriel Sandu nu au niciun fel de acoperire și nu îmi dau seama de ce au fost făcute”, a declarat Emil Boc. Printre ceilalți politicieni acuzați de Gabriel Sandu că ar fi făcut astfel de presiuni sunt și Vasile Blaga și Elena Udrea, însă niciunul dintre ei nu a vrut să ofere declarații pe marginea acestui subiect.