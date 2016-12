Femeile social democrate din judeţul Constanţa au reales-o, vineri, în funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene de Femei a PSD Constanţa pe cea care a mai condus timp de două mandate organizaţia - Mariana Gâju. Cele 478 de delegate cu drept de vot venite din toate localităţile judeţului au votat-o unanim pe Mariana Gâju în fruntea organizaţiei judeţene, aceasta fiind singura candidată la funcţia de preşedinte. Prezent la lucrările conferinţei judeţene, senatorul PSD Alexandru Mazăre a declarat că Boc şi Băsescu luptă împotriva propriului popor. „Ceea ce se întâmplă acum în România este o tragedie. Suntem sub o armată de ocupaţie, o gaşcă fără legitimitate populară, care are o majoritate forţată prin trafic de influenţă, şantaj şi care duce România la dezastru. Este rolul PSD să se opună acestei catastrofe naţionale. Politica iresponsabilă dusă de Guvernul Băsescu - Boc atacă principiile de existenţă ale poporului român“, a fost mesajul transmis de senatorul constănţean femeilor social democrate. El a mai spus că prin poziţia sa va încerca să convingă minorităţile că trebuie să lupte împotriva acestui sistem. Pentru că se afla la o conferinţă a femeilor, Alexandru Mazăre a amintit de legea pensiilor, prin care vârsta de pensionare a femeilor va fi aceeaşi cu cea a bărbaţilor şi a catalogat Guvernul ca fiind dispreţuitor. „Nu facem decât să îngreunăm traiul şi aşa mizerabil al femeii din societatea românească. Consider că este cea mai elocventă dovadă a faptului că Guvernarea Băsescu Boc dispreţuieşte femeia. Faptul că s-a continuat cu această monstruozitate, aberaţie, este un lucru de neacceptat“, a mai spus senatorul, care a adăugat că exemplele care sunt date de guvernanţi sunt, de asemenea, aberante. „În Franţa sau Germania, speranţa de viaţă pentru femei este de 80 de ani şi viaţa unei femei este incomparabil mai uşoară decât cea a femeii din România. Este inuman să obligi femeia să muncească până la 65 de ani, iar apoi să o trimiţi la pensie, şi aşa cu o pensie mizerabilă“, a adăugat Alexandru Mazăre. La rândul său, preşedintele organizaţiei municipale a PSD Constanţa, Lucian Băluţ, a făcut apel la femeile din PSD prezente în sală, pentru a ajuta la strângerea de semnături pentru alegerile anticipate, până în acest moment strângându-se 30 - 40.000 semnături din întreg judeţul Constanţa.