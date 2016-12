Boc şi-a hrănit ţestoasele!

Primarul Emil Boc şi-a început, de ieri, oficial, activitatea în Primăria Cluj Napoca, unde s-a reîntors după trei ani şi şase luni. În prima zi în care şi-a luat în primire biroul, care între timp a fost modernizat, printre câteva întrevederi cu angajaţii şi alte câteva vizite protocolare, Emil Boc şi-a început activitatea de primar hrănindu-şi broaştele ţestoase din biroul său. „Luni dimineaţă (ieri-n.r.), în prima zi în care mi-am început, oficial, activitatea în Primărie, am avut programate o şedinţă cu directorii instituţiei, participarea la Facultatea de Litere la deschiderea unei şcoli de vară, după care m-am întors în Primărie şi am avut discuţii individuale cu fiecare director şi şef de serviciu, pentru a le cunoaşte problemele şi pentru a stabili priorităţile. Este un program de reacomodare”, a spus Boc. Pentru zilele următoare, Boc se pregăteşte să ţină audienţele maraton, în condiţiile în care are deja 22 de clujeni înscrişi pe listă, care au probleme diverse şi care cred că doar primarul este în măsură să le rezolve. A mai ţinut astfel de audienţe şi în 2004, când a fost ales prima dată în funcţie. (T.I.)