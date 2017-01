Boc spune că fostul Guvern a fost iresponsabil în cheltuirea banilor

Premierul Emil Boc i-a răspuns, ieri, fostului prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu la acuzaţiile pe care liberalul le-a lansat în ultima perioadă la adresa actualului Cabinet. Astfel, Boc a declarat că Guvernul Tăriceanu a fost iresponsabil şi a adus România mult mai aproape de criză. El a explicat că bani au fost, dar guvernul Tăriceanu nu i-a folosit pentru români: “Ce dovadă de iresponsabilitate mai mare decît asta, cînd ai o creştere de 7,8 în loc să pui bani pentru zile grele i-ai risipit pe cheltuieli cu personalul şi pentru bunuri şi servicii punînd România într-o şi mai grea situaţie?”. Boc a atacat cabinetul Tăriceanu şi pe tema atragerii de fonduri europene: “E păcat că în România nu am reuşit să atragem bani nici măcat cît am contribuit. E sfidător că guvernanţii nu s-au preocupat să atragă aceşti bani. Pînă în 2008 un singur program era auditat, celelalte şase nu erau şi astfel România nu putea primi bani europeni. Să nu ai auditate aceste programe înseamnă iresponsabilitate, mai ales că ne aşteptam la atragerea acestor fonduri”. Emil Boc susţine că, în ciuda crizei, unele salarii ar putea creşte, dar majorările trebuie făcute responsabil: “Vom avea şansele să putem vorbi din aprilie de eventuale discuţii în vederea unor majorări salariale în limita inflaţiei. Orice Guvern doreşte să acorde majorări salariale, dar unele au fost făcute iresponsabil”. Premierul a declarat că bugetul din acest an este cel mai mare destinat investiţiilor: “Recomandarea de a monitoriza bugetul va fi luată în serios. Dacă am spus că 20% vor fi destinaţi investiţiilor, lunar vom lua fiecare minister la verificat şi nu vom aştepta luna noiembrie pentru a vedea care au fost cheltuielile”. Emil Boc a dat asigurări că toate promisiunile asumate în timpul campaniei electorale vor fi respectate atît cît economia va permite. Pe de altă parte, răspunzînd unei întrebări a liderului de sindicat Bogdan Hossu, care dorea să ştie de la premier care sînt măsurile pe care Executivul intenţionează să le ia pentru a diminua corupţia şi implicit pentru creşterea încrederii în sistemul public din România, Boc a precizat că toate contractele privind exploatarea de resurse naturale avînd clauze clasificate vor fi desecretizate, cu excepţia celor privind probleme de apărare şi siguranţă naţională, iar viitoarele contracte de acest tip vor fi publice.