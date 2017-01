Boc susţine că Guvernul poate plăti salariile şi pensiile fără întîrzieri

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, i-a cerut public premierului Emil Boc explicaţii referitoare la posibilitatea bugetului de a suporta salariile şi pensiile pentru lunile următoare, el susţinînd că există mai multe “semnale”, atît din partea sindicaliştilor din învăţămînt, cît şi din partea unor reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, că plata salariilor şi pensiilor unei mari categorii de persoane este în pericol în lunile următoare din cauza bugetului insuficient: “În ţară lucrurile sînt din ce în ce mai îngrijorătoare. Foarte mult am auzit o întrebare care îi apasă pe oameni şi care nu s-a mai auzit de mult în România. Din păcate, azi e la ordinea zilei. Pun o intrebare Guvernului lui Emil Boc: are bani pentru a plăti salariile şi pensiile în lunile următoare, pentru că există tot felul de afirmaţii făcute de reprezentanţi ai autorităţilor, de oameni din Guvern, de oameni care ei înşişi pun sub semnul întrebării această situaţie. S-a vorbit despre faptul că, dacă nu vine tranşa de la Fondul Monetar Internaţional (FMI), e sub semnul întrebării plătirea salariilor şi pensiilor unei mari categorii de cetăţeni. Întrebarea mea e: dacă nu vine tranşa de la FMI, sînt sau nu bani?”. El a arătat, sîmbătă, că vrea musai un răspuns la această întrebare, pe care o adresează în calitate de preşedinte al PNL, de candidat la Preşedinţie şi de senator: “D-l Boc răspunde numai la întrebările stăpînului său, ale d-lui Băsescu, dar cîtă vreme el este premier, atît timp cît are un mandat, nu de la Băsescu, ci de la Parlament, are datoria să ne spună clar. Mai clar decît a făcut-o ministrul de Finanţe sau o fac diverşi reprezentanţi ai Guvernului”. În replică, premierul Boc a declarat, sîmbătă, că Executivul are capacitatea de a plăti salariile, pensiile şi celelalte alocaţii sociale, pînă la sfîrşitul anului, fără întîrzieri. El a amintit că FMI discută posibilitatea ca o parte din împrumutul convenit prin acordul stand-by să fie acordat Guvernului, pentru finanţarea deficitului bugetar.