Boc, taxat de Federaţia Europeană a Jurnaliştilor

Federaţia Europeană a Jurnaliştilor îl acuză pe premierul Emil Boc de intoleranţă pentru libertatea presei după ce atitudinea acestuia, considerată inacceptabilă de către Federaţie, a fost urmată de hotărârea PDL ca democrat-liberalii să nu mai participe la dezbaterile organizate de Realitatea TV şi Antena 3. În opinia federaţiei, România ar trebui să urmeze standardele europene şi din acest punct de vedere şi nu să se implice în actiuni ce încearcă să limiteze libertatea presei de a investiga şi critica guvernul. “Jurnaliştii sunt îndreptăţiţi şi chiar obligaţi profesional să monitorizeze politicienii, indiferent dacă acestora din urmă le place asta sau nu”, a declarat, ieri, Aidan White, secretar general The European Federation of Journalists (EFJ) - parte a International Federation of Journalists (IFJ). EFJ se declară solidară cu federaţia afiliată din România, MediaSind, în demersul de a deplânge atitudinea premierului român. Convenţia Organizaţiilor de Media, care cuprinde mai multe organizaţii de media din România, a condamnat, la rândul său, acţiunile lui Boc.