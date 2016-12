Boc, ţintă pentru... ouă

Vizitele la ferme şi noua preocupare declarată a premierului Emil Boc pentru agricultură par să fi început să dea roade pentru şeful Guvernului. La plecarea din palatul administrativ în care funcţionează Consiliul Judeţean Timiş, pe lîngă maşina din coloana oficială în care se aflau Emil Boc şi ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, au trecut razant mai multe ouă. Este posibil ca, mulţumit fiind de faptul că, pe fondul lipsei subvenţiilor, Ministerului Agriculturii i s-au tăiat fondurile în mijlocul crizei, un român să se fi decis să îi ofere premierului Boc o ofrandă. Fiind situat prea departe de premier, omul s-o fi gîndit că nu are timp să ajungă personal să ofere ouăle şi a decis să le remită pe calea aerului... Cum premierul nu a recepţionat darurile, care au aterizat pe scările palatului administrativ, omul a zbughit-o printre blocurile din faţa CJ Timiş, sperînd că are timp să treacă pe acasă pentru a aduce alte ouă (întregi) pe care să i le ofere şefului Guvernului. Ar mai fi şi o altă variantă, mult mai plauzibilă decît prima: donatorul de ouă nu îl înghite pe Boc şi s-a hotărît să îi facă ferfeniţă costumul Armani. Nu vom afla, probabil, niciodată, cît de bine sau rău intenţionat a fost omul, întrucît dispozitivele de pază nu au apucat să îl prindă pentru a-l întreba de ce nu mai are nevoie de produsele avicole. Aflînd de întîmplare, Boc a susţinut că nu a observat nimic: „Nu ştiu, nu am văzut ce s-a întîmplat, dar, în vremuri de criză, un prim-ministru trebuie să fie pregătit şi să se aştepte la orice”. Adevărul este că, după cum s-a demonstrat de la Remeş încoace, cea mai mică „atenţie” către care se poate îndrepta cu privirea un ministru ar fi o geantă de caltaboşi asezonată cu cîteva kilograme de palincă. Cine s-ar aştepta ca ditamai premierul să observe cîteva ouă amărîte?!