Boc trebuie să excepteze de la reduceri salariile militarilor din teatre

Deputatul PNL George Scutaru, vicepreşedinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor, i-a cerut, ieri, premierului Emil Boc ca la rectificarea bugetară pe care Guvernul intenţionează să o adopte în perioada imediat următoare să nu dispună reducerea bugetului Ministerului Apărării (MApN), precum şi să excepteze de la reducerea cu 25% salariile militarilor din teatre. “Vă rog, însă, să aveţi un dram de raţiune şi să nu operaţi reduceri financiare care să afecteze buna funcţionare a Armatei”, îi transmite Scutaru premierului. El arată că MApN are cel mai scăzut buget de la intrarea României în NATO, de doar 1,33% din PIB din care 0,03% reprezintă fonduri obţinute din venituri proprii ale ministerului: “În plus, România s-a angajat să aibă un contingent de 1700 militari în Afganistan, principala noastră preocupare trebuind să o constituie protecţia trupelor care luptă în afara ţării”. El îi mai aminteşte premierului că are datoria să pună la dispoziţia MApN mijloacele financiare necesare pentru asigurarea tehnicii de luptă care să protejeze trupele din teatre.