Boc V: cel mai eficient Guvern în privinţa construcţiei autostrăzilor!

Cu ce se mai laudă Boc după ce a prezentat o superbă recoltă de disponibilizări de bugetari la hectar? Este simplu: premierul Emil Boc a spus vineri că şi-a respectat promisiunile făcute în 2009 referitoare la construcţia de autostrăzi în 2010, astfel încât au fost finalizaţi 68 de kilometri de autostradă în cei doi ani de când a preluat conducerea Executivului. \"În 2009 şi 2010, sunt finalizaţi 54 de km de autostradă Transilvania şi 14 km de autostradă Nădlac spre Constanţa, pentru că centura Sibiului se integrează în tronsonul de autostradă de pe coridorul IV. Deci 68 de km de autostradă în doi ani\", s-a bucurat Emil Boc, vineri, cu ocazia inspecţiei făcute la terminalul Schengen al aeroportului Otopeni. La aceştia se adaugă 20 de km din centura Bucureştilor, traseul Chitila-Voluntari, care sunt construiţi tot în regim de autostradă şi sunt pe cale de finalizare, a mai spus premierul. \"Aveţi o cifră şi vă rog să o comparaţi cu cea care s-a realizat în România din 1967 încoace. Dacă fiecare Guvern ar fi făcut în doi ani câţi kilometri am făcut noi, câţi km de autostradă ar fi trebuit să aibă astăzi România? V-aş ruga să priviţi cu cifrele pe masă\", s-a adresat Boc unui jurnalist care a apreciat că numărul kilometrilor de autostradă este mai mic decât cel promis. În replică, Emil Boc a susţinut că angajamentele luate au fost respectate. \"V-am promis anul trecut 42 de km şi sunt terminaţi, am promis că vom finaliza cei 12 km de la autostrada Transilvania, cei 14 de la Sibiu şi cei 20 de la Bucureşti şi sunt gata. Pentru faptul că în anii anteriori nu s-au început proiectele astfel încât drumurile să fie finalizate, are fiecare partea de vină. Ce am avut de făcut am făcut\", a mai spus premierul pe această temă. Să mai comentăm?