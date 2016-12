Boca şi complicea lui, în spatele gratiilor

21:21:03 / 16 Aprilie 2014

Fara Nume

Sunteti niste bulangi ...... astia care lasa mesaje anonime.....baieti ce sunteti ce conteaza ce a facut sau ce face ...conteaza ce are ...in schimb voi ce aveti ....o nevasta care abea asteapta sa pleci la munca sa vine unu ca noi sa o futa si sa o scoata in lume ca voi dormiti in pantofi .....vedetiva de treaba voastra sifoanelor.....ca o sa muritzi de ciuda si de oftica ca ati ramas niste cacatzi de 2 lei