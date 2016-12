Bocul şi Vlădescul

Sub şocul profund al orgasmului declanşat de cultul personalităţii, atenţie, dus pînă la extaz, un activist din PD-L, pentru că doar un astfel de specimen este capabil de aşa ceva, a propus Bocul ca unitate de măsură a competenţei. După cum se înţelege de la sine, fiind vorba de premierul Boc, avem de-aface cu o nouă modalitate de exprimare a pupincurismului de partid. Trecem peste faptul că domnul Boc depăşeşte cu puţin, dacă, eventual şi de drept, se înalţă pe bombeuri, metrul liniar, chestiune pe care mesagerul pupincurismului în floare nu l-a luat în calcul. La fel de adevărat este că în partidul cu pricina competenţa nu se livrează la metru, fiind vorba de reacţii în domeniu destul de rare şi inconsistente. Într-o astfel de situaţie, Bocul, pe post de unitate de măsură, se pretează la iluzii şi vorbe goale, dovadă resturile de care avem parte după o guvernare de doi lei. Adevărul este că pînă şi leul, cît este el de leşinat în comparaţie cu principalele monede internaţionale, a întrecut la mustaţă Bocul. Pînă la elucidarea competenţei de care vorbea mesagerul laudei de sine, e timpul să punem pe tapet convulsiile generate de declaraţia menţionată mai sus. Pînă la momentul declarativ respectiv, pupincurismul de partid era cantonat la Cotroceni, unde fiecare frază începea cu cuvintele “cel mai iubit…” Pe urmă, pînă şi ultimul novice al patriei ştie că întreaga competenţă, incluzînd aici directivele şi indicaţiile preţioase, provin tot din mediul intelectual al prezidentului. Atunci, să-mi fie cu iertare, de unde şi pînă unde găselniţa cu Bocul pe post de unitate de măsură a competenţei? Nu cumva avem de-aface cu un afront la adresa preşedintelui? Poate că la mijloc este vorba de o diversiune. Departe de ochii presei, polemicile pe această temă au generat mari convulsii în partidul portocaliu. Cu acest nou prilej dialectic, într-o profundă stare tensionată, oglinjoara fermecată de la Cotroceni a fost la un pas de a fi destituită pe motiv că a dezinformat activul de partid. Oglinjoară, oglinjoară, cine este cel mai competent din ţară? Trebuie să vă dau răspunsul mură-n gură? Se ştie de la sine cine este eminenţa cenuşie a patriei. Organizaţi un referendum prin mai multe maternităţi ale patriei şi o să constataţi solidaritatea unei unanimităţi depline pe acest subiect. În acest context, cum poate fi Bocul unitatea de măsură a competenţei care ne-a aruncat în braţele crizei economice? Nu este oare prea mult pentru un premier numit în ciuda tuturor voturilor potrivnice din Parlament? E timpul, chiar dacă ne convine sau nu, să punem adevărul în drepturi. Băsescul este unitatea de măsură a tot ce mişcă în ţara asta. De la el în jos, mă rog, putem lua în calcul şi Bocul. Mai nou, în Guvern, circul are şi el unitatea lui de măsură - Vlădescul. Sub auspiciile sale, Ministerul de Finanţe caută dresori pentru îmblînzirea leului nesătul. Ministrul contează pe capacitatea lor de a face din rahat bici…