Bodo: cu ochii la rai şi cu... Băsescu la telefon

Deşi românii sunt carne de tun în toate teatrele de operaţii, alături de SUA, aceştia întâmpină piedici mai ceva decât unele ţări din Africa, atunci când doresc să călătorească peste ocean. Această consecinţă a proastei diplomaţii româneşti a simţit-o pe pielea lui chiar fostul ginere al preşedintelui Băsescu, solistul Bogdan „Bodo\" Marin şi trupa sa, Proconsul. „În martie, trebuia să mergem în Houston, Texas, unde urma să susţinem un mega-concert. Ni s-au oferit toate condiţiile de care aveam nevoie, transport, sonorizare, numai că, dintr-o pură eroare, am aplicat greşit şi nu au ieşit încă vizele. Probabil că vom merge în noiembrie şi vom cânta pentru o comunitate creştină de acolo\", a declarat cântăreţul. Când vine vorba, însă, de bani, acesta este foarte mercantil, adăugând că Proconsul nu mai este formaţia care susţinea multe spectacole pe bani puţini, preferând, în schimb, concertele mari de tipul celui din America.

Penticostalii... fani Proconsul. Anul acesta, trupa va participa la un turneu naţional care va începe chiar la Constanţa. „În branşa noastră, toată lumea e speriată că autorităţile nu mai au bani să facă spectacole. Noi nu suntem speriaţi. Anul acesta, pentru noi, e unul foarte bun, plin de concerte. Începând cu sfârşitul acestei luni şi începutul lunii viitoare, vor fi patru spectacole la Mamaia şi în felul acesta, începe un turneu în timpul căruia vom trece prin 33 de oraşe. Se numeşte Mix Music Evolution. Facem şi noi parte, ca formaţie, plus încă 14-15 artişti. Vor fi spectacole de câte trei zile, vineri, sâmbătă, duminică şi vor cânta câte cinci artişti pe ţară. Va fi un fel de înlocuitor al zilelor oraşului, dar mult mai bine organizat\", spun membrii formaţiei.

Deşi Bodo se laudă că turneul va fi sponsorizat de firme mari şi nu va necesita bani de la bugetele locale, acesta nu pierde nicio ocazie de a cânta şi prin cele câteva comunităţi ale grupării religioase de sorginte creştină la care a aderat după divorţul de Ioana Băsescu, spre satisfacţia coreligionarilor săi, care nu ratează acest prilej pentru a mai recruta membri noi. Astfel, la un concert susţinut de Proconsul, duminică seară, la Bistriţa, organizat de nişte penticostali, au participat peste o mie de oameni. Înaintea spectacolului în culisele căruia se vindeau publicaţiile sectei, solistul a ţinut chiar şi o conferinţă de presă în cadrul căreia a declarat că, deşi nu mai ţine legătura cu fosta sa soţie, în schimb, vorbeşte la telefon de trei-patru ori, într-un an, cu tatăl acesteia, Traian Băsescu, iar relaţiile dintre ei sunt cordiale. „Sper ca, după ce nu va mai fi preşedinte, să pot sta mai mult de vorbă cu dânsul decât acum. (…) Presa scrie despre mine aşa: „fostul ginere al preşedintelui s-a pocăit”. Nu mă deranjează. Nu am avut de pierdut din faptul că ne-am întors la Domnul, dimpotrivă, am avut numai de câştigat. Cântăm în continuare piesele noastre, dar şi cântece de laudă şi închinare\", a declarat Bodo, mulţumit de relaţiile sale multilateral dezvoltate, atât cu lumea spirituală, cât şi cu Cotroceniul.