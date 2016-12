Bodu a început campania pentru eurodeputăţie la Constanţa

00:16:19 / 01 Aprilie 2014

Ptr seba(bodu)

Bai Seba, lasa-ne cu demagogia pe care ai invatat-o de la parintele tau Ernest. Tot fiu de secu esti, de ce nu spui tu la populatie cad mergeai in vacante cu masina decapotabila pe vremea lui Ceausescu(cine avea atunci masina decapotabila????!!!). De ce nu spui constantenilor de cum plecai in vacante in strainatate pe vremea comunismului, desi erai copil atunci, dar tata era mare cercetator(securist cu acte). De ce nu povestesti cum ati avut o gramada de bani din munca cinstita (conturile secu) imediat dupa revolutie. Poate povestesti cum a bagat tactu in puscarie oameni nevinovati sub fatada de om cumsecade si bun vecin. Mare inventator tactu asta, si vad ca tu faci cam acelasi lucru, inventezi lucruri. Prosti sunt aia care te-au votat si care te vor vota. Mai ales acuma cand ai parasit corabia lui tatuca Base.