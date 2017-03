Bogdan Huțucă, viitorul președinte al liberalilor din județul Constanța?

A mai rămas o lună până când vom afla cine va fi noul președinte al Organizației Județene Constanța a PNL. În condițiile în care actualul șef al liberalilor, Gheorghe Dragomir, a decis să nu mai candideze, pentru președinția Organizației Județene Constanța a PNL se bat, cel puțin până în prezent, doi candidați: Cristy Băisan și deputatul Bogdan Huțucă. Primul și-a anunțat candidatura în urmă cu câteva săptămâni, în timp ce Huțucă și-a făcut publică intenția duminică, 26 martie. La prima vedere, cei doi pornesc cu șanse egale în luptă. Însă, în realitate, zarurile par să fi fost aruncate în favoarea deputatului, dat fiind faptul că Huțucă are o susținere foarte puternică în partid.

Un lucru este sigur pentru liberalii constănțeni. În 27 aprilie vor avea un nou președinte. Cel actual, fostul deputat Gheorghe Dragomir, renunță să mai candideze pentru un nou mandat de președinte al Organizației Județene Constanța a PNL. A spus clar și răspicat de mai multe ori că vrea să facă un pas înapoi și să lase locul altuia, care să aducă un suflu nou, necesar reformării partidului. „Eu am dat tonul schimbărilor în partid. Înainte de alegerile parlamentare, am decis să nu mai vreau un nou mandat de deputat, pentru că am spus că e timpul să las locul altuia. La fel consider și acum, când se apropie alegerile pentru șefia Organizației Județene. E cazul, de asemenea, să fac un pas în spate. Asta nu înseamnă că voi pleca din organizație. Voi rămâne alături de viitorul președinte pentru întărirea organizației“, a declarat Dragomir, în urmă cu ceva timp. Printre cei care râvnesc la post se numără și consilierul județean Cristy Băisan, care și-a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni, intenția de a candida la funcția de președinte al Organizației Județene Constanța a PNL. „Am la dispoziție o lună să stau de vorbă cu fiecare membru și cu fiecare organizație în parte, pentru a le explica planul meu ca lider al PNL Constanța și pașii pentru victoria la alegerile locale din 2020... Ca și candidat, propun câteva teme de dezbatere internă: schimbarea de paradigmă în PNL, de la partidul status quo la partidul pro-activ și vocal, trecerea de la ideea de șef la cea de lider și promovarea în partid a principiului meritocrației“, a spus Băisan. El a adăugat că, în ultima perioadă, comportamentul de comunicare al PNL în plan public a fost unul defectuos. „Am căutat mai mult să criticăm, în loc să venim cu soluții. Mai mult i-am taxat pe adversarii noștri, în loc să le spunem ce să facă, să venim cu proiecte serioase“, a spus consilierul județean al PNL. El a subliniat că, dacă va ajunge președintele PNL Constanța, va institui carnete în care fiecare ales local, fiecare membru, fiecare parlamentar liberal să aibă obiective de îndeplinit. „Astfel, în baza obiectivelor îndeplinite, vom putea cântări activitatea și implicarea fiecăruia“, a conchis Băisan.

DEMONSTRAȚIE DE FORȚĂ

Cu toate că propunerile lui Băisan de reformare a PNL Constanța sunt lăudabile, se pare că acesta are șanse infime de a fi șef peste toți liberalii din județ. Asta deoarece în cursa pentru funcția de președinte a intrat și deputatul PNL Bogdan Huțucă, acesta având o puternică susținere în partid. Huțucă și-a anunțat, duminică, în cadrul unei conferințe de presă, candidatura pentru șefia filialei județene. De fapt, conferința sa a fost mai mult o demonstrație de forță, pentru că alături de el au fost numeroși liberali de frunte din județ, printre care s-au numărat Iulian Soceanu, primarul orașului Techirghiol, Cristian Radu, primarul municipiului Mangalia, George Scupra, primarul orașului Ovidiu, Vasile Delicoti, primarul comunei Poarta Albă, Gheorghe Moldovan, primarul comunei Albești, și Marian Iordache, consilier județean. Nu este de ignorat nici faptul că alături de Huțucă s-a aflat și George Muhscină, cel care și-a anunțat, recent, intenția de a candida la funcția de președinte al Organizației Municipale Constanța a PNL. Cu alte cuvinte, la nivelul județului se conturează o echipă formată din Bogdan Huțucă - șef la județ - și George Muhscină - șeful liberalilor din municipiul reședință de județ.

DOI VICELIDERI ȘI OPT VICEPREȘEDINȚI

În cadrul conferinței de presă, Bogdan Huțucă a afimat că își dorește o echipă responsabilă. „Un Birou Permanent Județean (BPJ) trebuie să fie responsabil, compus din oameni care se respectă reciproc și care sunt dipuși să renunțe la confortul personal pentru a consolida această filială. De asemenea, îmi doresc oameni care să fie capabili să ducă o confruntare constructivă de idei. Practic, am nevoie de o echipă în care implicarea trebuie să fie maximă. Nu vorbim de un președinte - locomotivă care trage partidul, ci de o echipă în care toți sunt dispuși să muncească și să consolideze organizația, astfel încât să obținem un scor foarte bun la alegerile locale din 2020. De aceea, în viitoarea mea echipă voi avea atât primari, cât și consilieri județeni. De asemenea, vom fi atenți pe cine promovăm. Echipa va avea doi vicelideri și opt vicepreședinți”, a declarat Bogdan Huțucă. El a spus că liberalii constănțeni, și nu numai, trec printr-o perioadă de competiție care se manifestă în multe feluri.

CÂND SE ORGANIZEAZĂ ALEGERI LA CONSTANȚA

Conducerea Biroului Politic Județean a anunțat că alegerile pentru funcția de președinte al filialei vor avea loc în 27 aprilie, în cadrul Comitetului de Coordonare Județean. Din Comisia Județeană de Organizare a Alegerilor fac parte cinci membri: Adrian Manole, Marilena Dragnea, Marius Enescu, Costel Stanca și Marius Pricopie.