Bogdan Lobonţ a fost prezentat oficial la Dinamo

Portarul Bogdan Lobonţ a sosit, marţi, în România şi a fost prezentat oficial la FC Dinamo, club cu care va avea contract pe patru ani şi jumătate, fotbalistul afirmînd că este bucuros să joace pentru o echipă mare cum este formaţia “alb-roşie”. “Mă bucur că am luat această decizie, că am ales să joc la o echipă mare ca Dinamo. Ne dorim să ajungem cît mai sus în Europa în acest sezon, să menţinem cel puţin aceeaşi distanţă faţă de urmăritoarele din campionat şi să ajungem în Liga Campionilor. Aici am şansa să joc in nou, am mai jucat aici, îmi place să fiu la echipe care ţintesc performanţa. E benefică concurenţa de la Dinamo, în dificultate va fi Mircea Rednic, care va trebui să aleagă”, a spus Lobonţ. El a subliniat că doreşte să revină în echipa naţională. “Totul depinde de mine. Îmi doresc să mai joc cel puţin opt ani de acum încolo”, a adăugat Lobonţ, evitînd să spună dacă îşi va încheia cariera la Dinamo. Directorul executiv al FC Dinamo, Cristian Borcea, a afirmat că echipa din Şoseaua “Ştefan cel Mare” va fi cu siguranţă mai puternică acum. “Sîntem pregătiţi să mărim distanţa faţă de urmăritoare, dar mai ales să învingem în Ghencea. Normal că Steaua îşi doreşte să ne bată, sîntem la 13 puncte de noi, pentru ei ar fi o realizare”, a spus Borcea. Managerul sportiv Florin Răducioiu a menţionat că aducerea lui Lobonţ este benefică pentru echipă, în timp ce antrenorul Mircea Rednic a subliniat că problema sa acum este reprezentată de concurenţa mare pentru postul de portar. “Mulţumesc conducerii, cu care sînt certat”, a glumit el, adăugând: “Am ţinut să vin la conferinţă pentru a demonstra că mi l-am dorit foarte mult, este un portar valoros”, a comentat Rednic. Lobonţ părăseşte după un an gruparea Fiorentina, cu care semnase, în ianuarie 2006, un contract valabil pînă în 2008, pentru a reveni la Dinamo, formaţie la care a mai evoluat în sezonul 2001-2002, cînd a fost împrumutat de la Ajax Amsterdam. Dinamo a achitat grupării italiene suma de 750.000 de euro, Lobonţ urmînd să cîştige 320.000 de euro pe sezon. Internaţionalul român a semnat un contract pe patru ani şi jumătate cu FC Dinamo.