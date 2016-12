Bogdan Vintilă a fost demis din funcţia de selecţioner al reprezentativei Under 17 a României

Selecţionerul Bogdan Vintilă a fost demis din funcţie de Comisia Tehnică a FRF ca urmare a ratării calificării echipei naţionale Under 17 a României la Campionatul European, care va avea loc în Bulgaria, în perioada 6-22 mai. Preşedintele Comisiei Tehnice a FRF, Anghel Iordănescu, a declarat, vineri, la finalul şedinţei care a avut loc la Casa Fotbalul în prezenţa preşedintelui Răzvan Burleanu, că s-a analizat atât jocul selecţionatei Under 17, cât şi comportarea componenţilor echipei la Turul de Elită din Anglia. "Comisia Tehnică a analizat rezultatele echipei de juniori la turneul din Anglia (n.r. - reprezentativa Under 17). A analizat jocul echipei noastre naţionale şi comportarea jucătorilor. În urma analizei, s-a decis ca antrenorul echipei naţionale under 17 să fie demis", a spus Iordănescu, precizând că decizia va fi supusă spre aprobare preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Antrenorul Bogdan Argeş Vintilă a fost numit, la 14 noiembrie 2014, în funcţia de selecţioner al reprezentativei Under 17 a României de conducerea FRF. Fostul portar a preluat funcţia după ce Florin Răducioiu a decis să părăsească reprezentativa sub 17 ani pentru a se alătura unui proiect al AC Milan în Australia. Ulterior, Răduicioiu a declarat că Răzvan Burleanu a făcut tot posibilul pentru a-l îndepărta de la echipa naţională. Reprezentativa Under 17 a României, condusă de Bogdan Vintilă, a încheiat pe ultimul loc în grupa 6 a Turului de Elită, ratând calificarea la Campionatul European, care va avea loc în Bulgaria, în perioada 6-22 mai.