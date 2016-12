Boicot de culoare la gala premiilor Oscar

Regizorul Spike Lee şi actriţa Jada Pinkett Smith au anunţat, luni, că vor boicota gala de decernare a premiilor Oscar, în februarie, din cauza neincluderii artiştilor de culoare în rândul nominalizaţilor din acest an, iar Academia de Film americană (AMPAS) a promis mai multă diversitate în viitor. Nominalizările la premiile Oscar au fost anunţate joi, iar artiştii de culoare au fost trecuţi cu vederea pentru al doilea an consecutiv, contribuind la reapariţia celebrului hashtag #OscarsSoWhite (Oscaruri atât de albe), care a generat numeroase controverse pe Twitter în 2015, informează Reuters.

Spike Lee, regizorul unor filme precum ”Do The Right Thing” şi ”Chi-Raq” (2015), a spus că a preferat să facă acest anunţ referitor la boicotarea galei Oscar 2016 chiar în ziua în care în SUA este comemorată data la care a fost asasinat activistul pentru drepturi civile Martin Luther King Jr. ”40 de actori albi în 2 ani şi niciunul de culoare. Noi, persoanele de culoare, nu putem să jucăm bine?”, a comentat Spike Lee, care a fost recompensat cu un Oscar onorific în noiembrie 2015. Cheryl Boone Isaacs, preşedintele Academiei de Film americane (Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, AMPAS), spune că, deşi instituţia pe care o conduce şi care decernează premiile Oscar a operat anumite schimbări în ultimii ani, pentru a stimula diversitatea, această schimbare nu a venit atât de repede pe cât şi-ar fi dorit. Cheryl Boone Isaacs, care este o femeie afro-americană, a cerut adoptarea unor schimbări majore şi s-a declarat ”îndurerată şi frustrată din cauza neincluderii artiştilor de culoare în rândul nominalizărilor din acest an la categoriile de interpretare”. Spike Lee spune că decizia sa de a nu participa la gala de decernare a premiilor Oscar nu trebuie interpretată ca o lipsă de respect faţă de prezentatorul ceremoniei, Chris Rock, şi producătorul evenimentului, Reginald Hudlin, ambii persoane de culoare, sau faţă de reprezentanţii AMPAS.

Pe de altă parte, actriţa Jada Pinkett Smith, soţia actorului şi cântăreţului Will Smith, care a devenit celebră după rolul din trilogia ”Matrix”, a anunţat că va boicota, la rândul ei, gala premiilor Oscar 2016. ”Poate este timpul să ne retragem resursele şi să le îndreptăm din nou spre comunitatea noastră, să dezvoltăm programe pentru noi înşine, care să ne recunoască meritele, în modalităţi care ni se vor părea potrivite şi care vor fi la fel de bune şi de valoroase ca aşa-zisul mainstream”, a declarat actriţa americană într-o înregistrare video publicată pe Facebook. Soţul ei, Will Smith, care joacă rolul principal în drama ”Concussion”, şi Idris Elba, care interpretează rolul unui lider militar african în filmul ”Beasts Of No Nation”, se numără printre actorii de culoare care nu au fost nominalizaţi la Oscarurile din acest an.

Boicotul vedetelor americane de culoare a fost anunţat în aceeaşi zi în care comedia ”Ride Along 2”, care îi are în rolurile principale pe actorii de culoare Ice Cube şi Kevin Hart, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, detronând liderul incontestabil din ultimele patru săptămâni, filmul ”Star Wars: Trezirea Forţei”. Lungmetrajele ”The Revenant”, de Alejandro Gonzalez Inarritu şi ”Mad Max: Fury Road”, de George Miller, au primit cele mai multe nominalizări - 12, respectiv 10 -, joi, inclusiv la categoria cel mai bun film şi sunt marile favorite la cea de-a 88-a ediţie a premiilor Oscar, care va avea loc pe 28 februarie, la Los Angeles.

Citește și:

”Un poliţist şi trei sferturi”, pe primul loc în box office-ul nord-american

„Son of Saul”, cel mai bun film străin la Critics' Choice Awards

DiCaprio VS restul lumii, la Forumul Economic de la Davos

OSCAR 2016 - Lista completă a nominalizărilor

„Son of Saul”, nominalizat la Oscar

Un Glob de Aur pentru „Son of Saul”

Gala premiilor Oscar, transmisă în direct și în România