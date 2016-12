Boicotarea legumelor olandeze stârneşte nemulţumiri la Haga

Europarlamentarii români au aşteptat ieri cadoul inedit din partea colegei lor creştin-democrate Esther de Lange, care avea de gând să le ofere câte un coş cu legume olandeze, ca răspuns la apelul preşedintelui Traian Băsescu de a boicota aceste mărfuri. “Nu e nimic în neregulă cu legumele noastre şi România nu poate impune o blocadă exporturilor noastre din motive politice, după cum se pare”, a declarat Esther de Lange. În plus, eurodeputata olandeză are de gând să interpeleze Comisia Europeană în legătură cu atitudinea preşedintelui român. Gestul preşedintelui Traian Băsescu a stârnit ecouri şi în Parlamentul de la Haga. Creştin-democratul Henk Jan Ormel spune că România va fi sfătuită să se concentreze asupra eradicării corupţiei de acasă în loc să boicoteze legumele olandeze. Europarlamentarul PDL Sebastian Bodu a declarat ieri că nu a primit încă niciun coş cu legume olandeze, dar a apreciat că gestul colegei sale Esther de Lange este ridicol. “Problema nu este dacă preşedintele cumpără sau nu produse olandeze. Problema este că, în mod abuziv, Olanda ne blochează accesul la Spaţiul Schengen. Eu prefer produsele româneşti, dar din alte motive. Dacă ar fi după mine, aş da un semnal de boicotare a tuturor produselor olandeze, dar până la urmă fiecare are dreptul de a cumpăra produse de oriunde”, a declarat Sebastian Bodu. Şeful Delegaţiei PSD din PE, Cătălin Ivan, a declarat, la rândul său, că va primi legumele cu cea mai mare plăcere. “Nu cred că declaraţiile iresponsabile ajută intereselor românilor. De fapt, nu ajută nici românii din ţară şi nici pe cei din afara ţării. Stilul preşedintelui este un stil iresponsabil, de mahala, care dăunează intereselor tuturor românilor. Iar eu cred că, într-adevăr, trebuie să ne apărăm interesele, dar într-un mod responsabil şi inteligent, nu ca la colţul străzii”, a spus Cătălin Ivan. Ambasada Olandei la Bucureşti a reacţionat după afirmaţiile lui Băsescu. “Ambasada Olandei nu consideră necesar să comenteze reacţia preşedintelui României referitoare la concluziile Consiliului European. Orice guvern al oricărei ţări membre a UE are dreptul să prezinte sau să explice propriului electorat concluziile Consiliului European în maniera pe care o consideră potrivită”, se arată într-un comunicat al Ambasadei Olandeze.