Bola, prefect pentru alte şase luni

Mandatul prefectului Eugen Bola, fost inspector-şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă, a expirat la jumătatea lunii trecute, din cauza faptului că numirea acestuia s-a făcut prin detaşare şi a avut caracter temporar. A fost cea de-a doua misiune a lui Bola la cârma Prefecturii, prima fiind între 15 noiembrie 2012 şi 15 mai 2013. Susţinut de liberalii constănţeni, Eugen Bola a fost apreciat pentru munca depusă la Prefectură de către reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI), for ce are atribuţia de a prelungi sau nu mandatele prefecţilor. Drept urmare, conducerea MAI l-a împuternicit pe Bola să fie în continuare reprezentant al Guvernului în teritoriu pentru încă şase luni. „Am căzut de acord cu MAI să continui activitatea în fruntea Prefecturii. Timp de un an, alături de subprefecţii Radu Volcinschi şi Selamet Iucsel, mi-am desfăşurat activitatea cu brio. În această perioadă am derulat mai multe acţiuni de prevenire a furturilor de fier vechi, prevenire a defrişărilor abuzive sau gestionare a problemei inundaţiilor, în sensul că am intervenit pentru limitarea pagubelor materiale”, a spus Eugen Bola.