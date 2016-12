Bola, prefect pentru alte şase luni?

MANDAT EXPIRAT După ce, în noiembrie, mandatul lui Bogdan Huţucă (actualul director al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa) la conducerea Prefecturii Constanţa a expirat, liberalii constănţeni l-au susţinut pentru funcţia de reprezentant al Guvernului în teritoriu pe Eugen Bola, fost inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM). Cum numirea lui Bola s-a făcut prin detaşare şi a avut caracter temporar, mandatul actualului prefect va expira în 16 mai. Chiar dacă mandatul lui Bola se apropie de final, acesta este decis să continue activitatea în fruntea Prefecturii. „Bineînţeles că eu voi continua, dar doar dacă voi mai fi susţinut pentru această funcţie. Voi avea o discuţie cu cei din conducerea PNL Constanţa şi, după aceea, pot să spun dacă rămân la Prefectură sau mă întorc la ITM. Cert este că, în cele şase luni de activitate, alături de subprefectul Radu Volcinschi, mi-am desfăşurat activitatea cu brio. În această perioadă am derulat mai multe acţiuni de prevenire a furturilor de fier vechi şi de prevenire a defrişărilor abuzive. În plus, cred că în cele şase luni am gestionat foarte bine problema inundaţiilor, în sensul că am intervenit pentru limitarea pagubelor materiale, înregistrându-se astfel doar pierderi minore”, a spus Eugen Bola.

CONCURS Prefectul a adăugat că, în cazul în care va primi un nou mandat, acesta va fi tot de şase luni. „Voi fi numit tot pentru o perioadă determinată, pentru că, în primul rând, trebuie să susţin un concurs pentru definitivarea pe post, iar apoi numirea pentru o perioadă mai lungă se va face după ce Guvernul va aplica procesul de regionalizare”, a adăugat Bola.