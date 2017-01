Boli rare, pacienţi extrem de costisitori!

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, una dintre cele mai importante unităţi sanitare din Dobrogea, ajung cazuri extrem de dificile, cazuri ce ridică mari probleme din punct de vedere medical, dar şi din punct de vedere financiar. În ciuda deficitului financiar, în ciuda reformei sanitare din România care nu face altceva decât să pună pacienţii la cheltuieli importante, chiar dacă sunt asiguraţi, conducerea unităţii sanitare face eforturi mari pentru a-i ajuta şi pe cei care nu au posibilităţi financare, mai ales dacă sunt „victime” ale unor afecţiuni extrem de rare, implicit extrem de costisitoare. În prezent, la SCJU sunt în grijă două paciente, ambele diagnosticate cu afecţiuni ce le pun viaţa în pericol dacă nu le sunt administrate tratamentele salvatoare. Una dintre paciente are 50 de ani şi a fost diagnosticată cu o afecţiune neurologică rară, poliradiculonevrită, o boală autoimună ce se caracterizează prin atingere difuză a rădăcinilor nervoase ale nervilor periferici prin disfuncţia mielinei (teacă de fibre a sistemului nervos). “Terapia în acest caz este una extrem de costisitoare, poate ajunge chiar şi la 200 de milioane lei vechi. Dacă pacienta nu primeşte tratamentul de care are nevoie poate chiar să moară”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Oficialul a precizat că unitatea sanitară va face totul pentru ca viaţa pacientei să nu depindă de suma respectivă. Bolnava a fost transferată în stare gravă de la Spitalul Municipal Medgidia la SCJU Constanţa. Şi nu este singurul caz pentru care SCJU face eforturi financiare importante. În Clinica de Anestezie Terapie Intensivă se află internată o tânără, de asemenea într-o stare extrem de gravă. Managerul unităţii sanitare, dr. Căpăţână, a declarat că, iniţial, pacienta a fost diagnosticată cu un astm bronşic, însă starea sa de sănătate s-a agravat de la o zi la alta. A golit tuburi întregi de bronhodilatatoare, fără niciun efect prea mare însă. Evaluările medicale în cazul său au continuat, verdictul final fiind însă unul cât se poate de grav. Pacienta suferă de o pneumonie severă, cu numeroşi germeni, printre care şi Klebsiella. „Am cerut un examen interdisciplinar colegilor de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Constanţa”, a afirmat managerul. Pacienta primeşte în prezent tratament cu antibiotice de ultimă generaţie, în cazul său ele fiind salvatoare. Pentru patru – cinci zile de tratament în cazul tinerei, SCJU cheltuieşte peste o sută de milioane de lei vechi. „Şi în acest caz avem de-a face cu o pacientă care nu are posibilităţi financiare, aşa că şi în cazul ei vom suporta toate cheltuielile pentru a-i salva viaţa. Sunt pacienţii spitalului nostru, deci trebuie să avem grijă de ei”, spune managerul, care a reamintit de alcătuirea unui stoc de medicamente în cazuri de urgenţă majoră.