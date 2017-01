Bolile psihice, cel mai puternic tabu social

Oamenii consideră că este mai uşor să îşi recunoască homosexualitatea decît să admită că suferă de o anumită boală psihică, asumarea unei astfel de maladii fiind cel mai puternic tabu social. Potrivit unui studiu, realizat în Marea Britanie şi la care au participat 2.000 de persoane, aproape 30% dintre respondenţi au recunoscut că le-ar fi dificil să recunoască public că suferă de o afecţiune psihică, comparativ cu 20% care ar avea probleme în a-şi recunoaşte public homosexualitatea. 33% dintre cei chestionaţi au spus că nu cred că cineva diagnosticat cu o boală psihică poate să îşi deruleze activitatea într-un mod responsabil.

Iniţiat în cadrul campaniei “Time to Change”, în traducere A sosit vremea schimbării, desfăşurată de mai multe organizaţii caritabile, studiul a demonstrat că este mult mai dificil pentru o persoană care suferă de o maladie psihică să îşi recunoască public afecţiunea decît pentru cei care sînt dependenţi de alcool sau care intră în faliment, bolnavii psihici fiind cei mai stigmatizaţi din punct de vedere social. Mai puţin de patru angajatori din zece ar fi dispuşi să angajeze pe cineva care suferă de o afecţiune psihică. Datele portretizează o situaţie socială gravă în Marea Britanie, unde, dacă ai o maladie psihică, este posibil să nu mai ai un loc de muncă, să fii privat de interacţiunea socială şi să porţi, practic, un stigmat. Reticenţa faţă de bolile psihice la nivel social reflectă amplificat şi situaţia din cuplu. Astfel, oamenii sînt de patru ori mai dispuşi să rupă o relaţie romantică dacă partenerul lor este diagnosticat cu depresie severă sau are o dizabilitate psihică. Persoanele care suferă de schizofrenie generează cea mai multă reticenţă, 20% dintre femei declarînd că s-ar despărţi de partener dacă acesta ar fi diagnosticat cu această afecţiune.

Cercetătorii britanici au atras atenţia că este necesar ca publicul să fie informat cu privire la extinderea fenomenului discriminării la care sînt supuse persoanele cu probleme mintale, acesta fiind principalul obiectiv al acestui demers. Campania Time to Change a fost lansată anul trecut şi are alocată suma de 16 milioane de lire sterline, bani proveniţi din fondul Loteriei Naţionale. Proiectul are ca scop să reducă cu 5% rata discriminării la care sînt supuse persoanele cu afecţiuni mintale, pînă în 2012.