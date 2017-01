Bolile Sănătății: calitatea scăzută a serviciilor din spitale şi corupţia

09:55:49 / 06 Iulie 2014

ce va mira ?

Tot raul din medical se datoreza celor sus pusi in medical care au facut si favorizat matrapazlacuri sau din incompetenta si iresponsabilitate au dus totul de rapa .Din pacate medici mari de calitate accepta si stau neputinciosi in fata unor indivizi cu tupeu si nesimtire fara margini .Sunt in medical categorii de medici (ginecologi cardiologi chirurgi ) care castiga sume fabuloase si nu au nici un interes ca si ceilati confrati sa castige corect .De aceea nici greve nici lupta pt salarii corecte .Convenabil e spaga pt ei ca nu platesc impozit .