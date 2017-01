Bolnavii ameninţaţi de infarctul miocardic pot muri cu zile

Timp de mai multe luni, pacienţii care ajungeau la Spitalul Judeţean erau nevoiţi să îşi cumpere singuri diferite medicamente, în unele cazuri chiar şi branule sau seringi. Situaţia însă s-a îmbunătăţit şi în cea mai mare unitate sanitară din ţară criza medicamentelor cumpărate de către pacienţi s-a rezolvat. Sau cel puţin aşa susţine conducerea unităţii sanitare, care recunoaşte însă că au existat cîteva cazuri, izolate, în care asistentele, neştiind care este stocul existent în spital, au trimis pacienţii la farmacii ca să îşi procure tratamentul. Şi totuşi, există medicamente care nu se găsesc în spital, dar nici nu pot fi cumpărate din farmacii. Este vorba de dopamină, o substanţă produsă de firma Sicomed SA, care a renunţat să mai fabrice acest medicament. Dopamina este utilizată în cazul insuficienţei respiratorii, infarctului miocardic sau tulburărilor de ritm cardiac. “Această substanţă trebuie să existe neapărat în Camera de Resuscitare, în Secţia de Terapie Intensivă şi în Clinica de Cardiologie. Este folosită în cazurile de şoc, cînd scade tensiunea arterială. Ne confruntăm cu o criză de cîteva luni, însă această situaţie se manifestă în toate spitalele din ţară”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean.

Medicii susţin că un bolnav cardiac aflat în stare gravă are nevoie de o doză cuprinsă între cinci şi opt fiole la o perfuzie, iar în unele cazuri, este necesar un tratament de 10 zile. Cum dopamina face parte din substanţele care nu pot lipsi dintr-o unitate sanitară, conducerea spitalului a găsit o soluţie pentru a-i vindeca pe pacienţi. “Am găsit un înlocuitor: dobutamina. Din păcate, nu are aceleaşi efecte benefice cu cele ale dopaminei. Dopamina nu se mai produce şi niciun alt produs identic cu ea nu există”, a continuat dr. Tofolean. Mai mult decît atît, cadrele medicale din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă spun că ar prefera pentru tratarea cardiacilor dopamina şi că regretă faptul că acest medicament nu mai este produs în ţară. Mai mult decît atît, foarte multe firme autohtone producătoare de medicamente s-au retras de pe piaţă şi de aceea, în cel mai scurt timp, majoritatea medicamentelor româneşti vor fi schimbate cu cele de import, care costă uneori, de 10 ori mai mult şi nu sînt la fel de bune. Este cazul algocalminului, al adrenalinei, scobutilului, metoclopramidului etc.