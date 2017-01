Bolnavii au ieșit în stradă, în fața Ministerului Sănătății!

Așa cum au anunțat încă de zilele trecute, bolnavii cu talasemie majoră și hemofilie au ieșit în stradă, în fața Ministerului Sănătății (MS), pentru a-și arăta nemulțumirea față de faptul că cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu le vor mai deconta tratamentele dacă vor face transfuzii la Institutul Național de Hemofilie, în condițiile în care institutul nu este autorizat. Aproximativ 50 de pacienți au protestat, spunând că dacă problema institutului nu va fi rezolvată vor fi nevoiți să se interneze la Centrul de Hematologie de la Fundeni sau să stea cu zilele pe holuri. ”Ne-au anunțat că ne vor transfera la Fundeni, de la Centrul de Hematologie. Eu sunt de 20 de ani la centru, n-am avut nicio problemă, foarte rar mi s-a întâmplat să nu aibă tratament să ne dea. De ce să ne mute la Fundeni? Dacă mergem acolo, stăm câte 4-5 ore să ne asigure tratamentul. Dacă o fi să ne transfere atât de mulți, vă dați seama că vom sta cu zilele. Sunt în jur de 1.600. Ministerul Sănătății spune că sunt fonduri, medicii spun că nu mai sunt fonduri, nu știm care e adevărul. Toți dau vina pe CNAS și Ministerul Sănătății, dau vina unul pe altul. Eu am băiatul cu hemofilie. E o sângerare care îl costă viața. Nu ai tratamentul, nu ai factorul opt, riști viața. Copilul meu are foarte multe probleme și foarte multe dureri”, a spus mama unui bolnav. La rândul său, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), Radu Gănescu, a spus că pacienții cu hemofilie și talasemie sunt tratați în cadrul Institutului Național de Hematologie de peste 40 de ani: ”Vorbim de tratament transfuzional, vorbim de tratament medicamentos, de monitorizare, de supraveghere medicală. Institutul nu a fost și nu este autorizat. Nu există o autorizație prin care Ministerul Sănătății să acrediteze că acolo se pot desfășura servicii clinice. Noi am încercat, am spus că trebuie să existe această legalizare. Corpul de control al ministerului a constatat în decembrie 2015 că situația asta trebuie să înceteze și că e neclară. Până acum, s-au tot prelungit și, luând în considerare acest raport, au zis că vor sista”. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Valentin Popescu, a declarat că situația nu este atât de gravă și că există soluții. ”Până la 31 decembrie, ei vor rămâne la Institutul de Hematologie, există acele proceduri care sunt deja în curs pentru crearea Centrului Național de Diagnostic și Tratament în Bolile Hematologice, astfel încât după acea dată să nu mai existe probleme. Documentația e deja finalizată, iar procedurile pentru rezolvarea acestei chestiuni sunt mai scurte decât termenul de 31 decembrie. Nu sunt doar promisiuni, nu sunt doar vorbe, există deja adrese făcute între diferite instituții astfel încât, din punct de vedere legal, totul este rezolvat în acest moment. Nu e vorba să se mute într-un centru sau altul, e vorba doar de niște Hotărâri de Guvern care trebuie adoptate și de niște acte normative care trebuie adoptate și puse în practică”, a declarat oficialul MS.

Acțiunea de protest a pacienților a fost susținută și de către sindicaliștii ”Sanitas”. ”Sanitas consideră că orice pacient al acestei ţări trebuie să aibă acces la tratament, iar situaţia pacienţilor cu talasemie şi hemofilie este una gravă, iar statul trebuie să ia măsuri urgente”, este mesajul transmis de Federația ”Sanitas”.

Citește și:

SOS! Sute de pacienți rămân fără tratament

Când se va rezolva problema tratamentului pacienților cu talasemie majoră și hemofilie

„În 23 octombrie îmi pot lua tratamentul din noua secție din INHT?”