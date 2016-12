Bolnavii cu hepatită C ies în stradă

Bolnavi cu hepatită C din întreaga țară, alături de familii, prieteni, dar și alți susținători, ies astăzi în stradă, în fața Guvernului, pentru a protesta față de amânarea introducerii tratamentelor care-i pot salva. Inițial au anunțat o acțiune similară luna trecută, dar promisiunile autorităților centrale din Sănătate i-au determinat pe reprezentanții bolnavilor - Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH) - să amâne protestul.

ALTE SPERANȚE Aproape 5.000 de pacienţi ar putea primi din iulie noul tratament pentru hepatită C, primele contracte dintre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi producători pentru terapia fără interferon, salvatoare aproape 100%, putând fi semnate la sfârşitul lunii iunie, a anunţat recent preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea. ”Vreau să precizez faptul că interferon free pentru hepatita C intră pe lista de compensate şi gratuităţi doar în urma negocierilor dintre CNAS şi producători. Pentru a trata cât mai mulţi pacienţi cu hepatită C, care nu au altă alternativă terapeutică, este nevoie să obţinem un preţ suportabil pentru România”, a declarat preşedintele CNAS. Potrivit lui Ciurchea, negocierile pentru introducerea terapiei fără interferon, prin contractele cost-volum, se poartă cu patru companii farmaceutice. ”Sunt dispus să le explic pacienţilor procesul de negociere. Avem şi oferte de preţ depuse, criteriile medicale sunt afişate, vrem ca toate lucrurile să fie extrem de transparente şi vreau să îi rog pe pacienţii cu hepatită să ne ajute în negocierea noastră, nu să fie de partea cealaltă. Dacă înţeleg şi mai pot să reziste o săptămână, două, trei, lucrurile se vor finaliza. Este greu de negociat şi sunt sume extrem de importante. Dacă ne uităm la preţurile din CANAMED, cu acele preţuri este imposibil să tratăm toţi pacienţii, şi nu este corect să tratăm doar 500 din 5.000. Or, cu aceste negocieri, dacă se poartă în linişte, atunci cu siguranţă lucrurile vor fi bune”, a spus Ciurchea. În bugetul CNAS există fonduri pentru cei 5.000 de pacienţi. ”Sigur că, dacă, pe parcursul derulării acestor contracte cost-volum, apar şi alţi pacienţi cu forme de hepatită care corespund primei grupe de tratament, ei vor fi incluşi în tratament fără niciun fel de probleme. Acesta este numărul de pacienţi cu care putem porni, cu condiţia ca preţul să fie unul accesibil”, a explicat șeful CNAS. Oficialul a auzit că pacienții vor să iasă în stradă, așa că le recomandă să le mai fie alături încă două-trei săptămâni. ”Este greu să negociezi sub presiunea străzii, dar eu îi asigur pe pacienţi că vor primi tratamentul într-un timp extrem de scurt”, a arătat Ciurchea. Și la Constanța sunt pacienți care așteaptă terapia salvatoare, în cazul lor tratamentul existent fiind fără efect.