Bolnavii de cancer, “pacienţi cu rol… pasiv”

“Pentru sănătatea ta, tu decizi” şi “Împreună pentru o viaţă mai bună”, sînt două proiecte care se vor derula, la Constanţa, în perioada imediat următoare. Potrivit coordonatorilor, ele urmăresc creşterea procentului de femei care depistează cancerul de sîn în stadii precoce, dar şi creşterea calităţii vieţii supravieţuitorilor cancerului de sîn şi familiilor acestora, prin înfiinţarea unor grupuri de sprijin în oraşe din judeţul nostru. ”Susan G. Komen for the Cure” este organizaţia americană - lider mondial în domeniul cancerului de sîn - care sprijină şase proiecte comunitare concepute pentru a răspunde unora dintre cele mai presante nevoi cu care România se confruntă în domeniul cancerului de sîn, printre care şi pe cele din Constanţa. Alături de ei, în aceste proiecte, ca parteneri, sînt: Societatea Naţională de Cruce Roşie, filiala Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, World Vision, Organizaţia Femeilor Musulmane, dar şi Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului. În cadrul proiectului “Pentru sănătatea ta, tu decizi” se urmăreşte creşterea procentului de femei din judeţul nostru care depistează cancerul de sîn în stadii precoce, iar ca obiective precizăm: instruirea a 14 voluntari promotori din localităţile Cogealac şi Cobadin în problema depistării precoce a cancerului de sînt prin autopalparea sînului; informarea unui număr de 100 de femei cu vîrste între 19 şi 65 de ani şi a unui număr de 50 de adolescente. Pe de altă parte, în cadrul proiectului “Împreună pentru o viaţă mai bună”, se urmăreşte creşterea calităţii vieţii supravieţuitoarelor cancerului de sîn şi familiilor acestora, prin înfiinţarea unor grupuri de sprijin în oraşe din judeţul nostru. La capitolul obiective precizăm: recrutarea şi instruirea unui număr de 4 - 8 voluntari din două oraşe ale judeţului în vederea dobîndirii de abilităţi de organizare şi coordonare a grupurilor de sprijin; înfiinţarea a două grupuri de sprijin pilot din două oraşe ale judeţului şi realizarea unei întîlniri de grup pînă la 30 iulie; creşterea nivelului de informaţii privind cancerul de sîn în rîndul supravieţuitoarelor prin distribuirea a 500 de exemplarea din ghidul pentru supravieţuitoare, autor Luminiţa Lupaşcu, de asemenea, supravieţuitoare a bolii.

“Nu poate exista har acolo unde nu există rău”

Luminiţa Lupaşcu este o supravieţuitoare a cancerului de sîn. A depistat boala în urmă cu trei ani, cu totul pe neaşteptate, fiind diagnosticată cu cancer de sîn. “Băiatul meu cel mare avea opt ani, iar cel mic aproape un an. A fost un timp foarte dificil pentru mine şi familia mea. Nu înţelegeam de ce mi se întîmplă asta. Am înţeles cît de greu le este femeilor să comunice cu adevărat în această situaţie şi să rămînă în picioare. Nu poţi să-i spui minţii tale să fie calmă, sigură şi relaxată dacă nu-i oferi un sprijin de încredere dincolo de sine”, povesteşte femeia. “În sistemul medical din ţara noastră, pacientul are de multe ori un rol pasiv, îi este teamă să pună întrebări din motive diferite: teama de a fi respins sau repezit, dorinţa de a nu-l supăra pe medic, neînţelegerea terminologiei de specialitate, etc. Cît timp am fost internată mi-am dat seama, pe de o parte, de nevoia femeilor cu cancer de sîn de a fi informate, consiliate şi educate, precum şi de lipsa serviciilor şi a materialelor de informare şi educare adresate pacienţilor”, mai spune Luminiţa. În octombrie 2006, ea a organizat prima întîlnire a unui grup de sprijin. Atunci au fost prezente trei femei pe care le ştia din spital. Şi-a adus aminte că a fost foarte emoţionant, că discuţia a fost despre “harul lui Dumnezeu care poate vindeca fiecare rană, care transformă omizile în fluturi şi suferinţa într-o lecţie obligatorie de viaţă. “De atunci, ne întîlnim în fiecare lună, cu unele doamne chiar săptămînal. Prin sponsorizări, am ajutat mai multe femei cu proteze, peruci şi calmante. Grupul a crescut la 152”, spune, fericită, Luminiţa Lupaşcu. Gimnastica de recuperare a ajutat-o foarte mult, a înţeles care sînt armele naturale cu care este echipat corpul omenesc pentru a putea învinge cancerul de sîn. “Obişnuiesc să le spun femeilor: dacă simţi impulsul să fugi, atunci fugi înainte, cu ochii aţintiţi la lucrurile importante din viaţa ta! Cancerul de sîn nu este o scuză validă pentru a amîna sau refuza participarea la diferite evenimente şi activităţi care te-ar face fericită. Fă ceea ce îţi aduce bucurie, şi fă-o suficient de des... Aşa că dăruieşte dragoste, primeşte dragoste, şi tot ce faci, fă cu dragoste”, a mai povestit supravieţuitoarea. Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Camelia Ciobotaru, a promis tot sprijinul. „Am simţit că totul se face cu convingere şi că nu se urmăreşte nimic. Sprijinul meu este necondiţionat, indiferent de funcţia pe care o am. Boala nu alege pe bogat sau sărac, pe frumos sau pe urît. Campania de informare este primul pas”, a declarat reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu.