Bolnavii de cancer, trataţi la nivelul anilor 2007 - 2008!

Cancerul este o boală cu care se luptă un număr din ce în ce mai mare de români. De la an la an, datele statistice arată o creştere a numărului îmbolnăvirilor, însă, în ciuda acestui fapt, autorităţile întârzie să aducă pe piaţă tratamentele de ultimă generaţie de care beneficiază pacienţii din multe alte ţări. Reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) - formată din 16 asociaţii - susţin că lista medicamentelor compensate şi gratuite „nu a mai fost actualizată de peste 1.900 de zile, ceea ce limitează egalitatea de şanse pentru pacienţi”. „Aceasta înseamnă că peste 167 de molecule, dintre care 141 de medicamente noi şi 26 de molecule cu indicaţii terapeutice noi - potrivit estimărilor autorităţilor din Sănătate -, aşteaptă de peste cinci ani să ajungă la pacienţi. În tot acest timp, în lupta cruntă cu boala, pacienţii au primit şi continuă să primească tratamente la nivelul anului 2007 - 2008”, se arată într-o informare a FABC. Prin comparaţie, pacienţii din ţările vest-europene reuşesc să primească gratuit sau cu grad de compensare un tratament inovator chiar în anul în care acesta a primit aprobarea de punere pe piaţă, mai spun cei de la Federaţie. Conform unui studiu bazat pe datele Federaţiei Europene a Asociaţiilor şi Industriei Farmaceutice (EFPIA), între momentul aprobării unui medicament de către Agenţia Europeană a Medicamentului şi momentul în care acesta poate fi prescris în regim compensat de către medici se aşteaptă 392 de zile în Belgia, 206 zile, în Suedia, iar în Austria - doar 88 de zile.

POTRIVIT ESTIMĂRILOR MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII, EUGEN NICOLĂESCU, PACIENŢII ROMÂNI VOR AVEA, CEL MAI PROBABIL, O NOUĂ LISTĂ DE MEDICAMENTE COMPENSATE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2014.

„Încurajăm autorităţile şi comisiile de specialitate să grăbească avizarea noilor tipuri de medicamente, care ar creşte şansa şi calitatea vieţii pacienţilor români. Cele mai multe medicamente introduse pe lista nouă sunt pentru cancer (16%), urmate de cele pentru diabet (10%), hipertensiune arterială (8%), anemii (5%), leucemii (4%) şi boli psihice (2%)”, a declarat preşedintele FABC, Cezar Irimia.

România, ţara unde cancerul omoară cei mai mulţi copii

Ţara noastră are cea mai ridicată rată de mortalitate în rândul copiilor diagnosticaţi cu cancer. Peste 400 de copii mor în România în fiecare an din cauza diferitelor tipuri de cancer. Potrivit unui comunicat de presă al MediHelp, această boală rămâne principala cauză de mortalitate în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 1 şi 19 ani. Peste un sfert dintre cazurile de cancer se înregistrează în Europa, iar 15.000 dintre bolnavi sunt copii şi adolescenţi, ratele de supravieţuire în cazul acestei boli crescând la 80% în urma noilor tratamente din ţările dezvoltate. „Totuşi, 60.000 de copii din ţările în curs de dezvoltare mor în fiecare an din cauza diferitelor tipuri de cancer, de cele mai multe ori tratabile. O treime din formele de cancer întâlnite în rândul copiilor este reprezentată de leucemie, iar leucemia acută limfocitară (ALL) şi leucemia mieloidă acută (LMA) sunt cele mai frecvente. Cancerul cerebral şi alte tipuri de cancer al sistemului nervos constituie o cincime din cazurile de cancer întâlnite în rândul copiilor. Deşi, în ultimii 50 de ani, progresele înregistrate în tratamentele cancerului la copii au fost enorme, aproximativ 25% dintre pacienţi mor din cauza acestei boli”, se precizează în comunicatul de presă. Din 2006 până în 2010, trei din 100.000 de copii au murit din cauza cancerului în UE, dar în multe ţări din nordul şi vestul Europei, mortalitatea în rândul copiilor este sub acest nivel.