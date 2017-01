Bolnavii de diabet se „bat” pe bonurile de ordine din Policlinică

De mai bine de un an, la Centrul de diabet din Constanţa nu

s-au mai format cozi infernale, însă se pare că visul urît al bolnavilor revine obsedant. Astfel, de două zile, de la primele ore ale dimineţii sau chiar din toiul nopţii, la fişierul din Ambulatoriul de Specialitate a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă se formează aglomeraţie, deoarece bolnavii sînt derutaţi şi nu au înţeles ce trebuie să facă pentru a ajunge la control la medicul specialist. „Am venit de la Limanu ca să îmi iau bon de ordine. Am înţeles că este coadă şi că trebuie să vii cît mai devreme, astfel încît l-am rugat pe nepotul meu să mă aducă la spital încă de la cinci dimineaţa, ca să fim primii şi să nu mai tot bat drumurile între Limanu şi Constanţa”, a spus Gheorghe Nae, un bolnav de diabet. Oamenii susţin că trebuie să vină în zorii zilei ca să îşi ia un bon de ordine ca să fie văzuţi de specialist şi că au aflat de acest lucru de abia acum. „Nu ştiam că trebuie să îmi iau bon de ordine ca să ajung la diabetolog. Ştiam că am o anumită zi din lună în care mă întîlneam cu medicul specialist, iar cînd am ajuns aici a trebuit să îmi iau bon de ordine. Cred că există o lipsă de comunicare între pacient şi medic. Mai mult decît atît, unii dintre medicii de aici ne vorbesc destul de urît şi sînt enervaţi cînd trebuie să ne explice anumite lucruri”, a spus Maria Enache.

Busculada care se formează în faţa ghişeului nu ţine decît pînă la ora 9:00, cînd pacienţii intră în cabinetele medicilor. Diabetologii susţin că aglomeraţia este nejustificată şi că nu înţeleg de ce pacienţii au o astfel de atitudine. „În octombrie 2006 a apărut legea pacientului bolnav de diabet în care se menţiona că primele reţete sînt eliberate pentru trei luni. Acestea au fost eliberate şi au fost însoţite de o scrisoare prin care medicul de familie poate prescrie medicaţia. Acest lucru a făcut ca numărul de consultaţii să scadă în Ambulatoriul de Diabet. Am aflat cu stupoare că există probleme cu bonurile de ordine, dar nu înţeleg de ce, deoarece indiferent de oră aceste bonuri există la fişier. Cred că foarte mulţi dintre pacienţi nu au înţeles că nu se mai vine la specialist în funcţie de programare, ci că este nevoie de un bon de ordine şi s-au speriat, de aceea se îngrămădesc astfel”, a declarat coordonatorul programului de diabet, dr. Ana-Cristina Mateescu. În judeţul Constanţa există peste 13.000 de persoane diagnosticate cu diabet, dintre care 11.000 se află sub medicaţie. Diabetologii îi sfătuiesc pe toţi pacienţii care trebuie să vină la control să nu se îngrămădească la fişier, deoarece bonuri de ordine se eliberează între orele 8:00 şi 12:00, în fiecare zi lucrătoare.