Bolnavii din Corbu au de suferit din cauza unor vendete personale între medici şi farmacistã

În urmã cu o sãptãmînã, inspectorii Casei Judeţene de Asigurãri de Sãnãtate au efectuat un control la cabinetul medical din Corbu. Aici, specialiştii de la CJAS au aflat de la localnici cã, atunci cînd se îmbolnãvesc, sînt nevoiţi sã cumpere medicamente tocmai din farmaciile din Constanţa sau sã cearã ajutorul medicului de familie care le aduce tratamentele de la o farmacie din oraş. Aceastã situaţie li s-a pãrut inspectorilor CJAS neobişnuitã, deoarece în localitate existã o farmacie care ar putea asigura necesarul de medicamente. "Cînd au fost întrebate cele trei doamne doctor din localitate de ce sînt nevoiţi pacienţii sã meargã la farmaciile din Constanţa pentru a face rost de tratamente, au spus cã farmacista aduce numai medicamente scumpe. De asemenea, farmacia are contract cu CJAS numai pentru medicamente gratuite şi compensate, nu şi pentru cele pentru bolile cronice. Medicii au prescris pe aceeaşi reţetã medicamente gratuite, compensate şi pentru boli cronice, astfel încît farmacista nu a putut elibera medicaţia", a declarat directorul Casei Judeţene de Asigurãri de Sãnãtate, dr. Liviu Mocanu. Cum din toatã aceastã neînţelegere aveau de suferit pacienţii, inspectorii CJAS au efectuat un nou control la Corbu, pentru a vedea cine se face vinovat de aceastã situaţie. "În urma controlului, am constatat cã, de fapt, farmacista nu are medicamente scumpe în farmacie, ci cele trei doamne doctor s-au aliat împotriva farmacistei, deoarece au avut unele neînţelegeri. Am decis sã nu îi sancţionez pe medici încã, ci sã le dau un rãgaz de douã sãptãmîni în care sã se împace şi sã rezolve aceste divergenţe. Ar trebui sã lase deoparte problemele personale cînd ajung la serviciu", a declarat dr. Liviu Mocanu.