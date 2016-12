Bolnavii nu vor să fie tratați cu ce a mai rămas prin farmacia spitalului, ci să aibă acces la medicamentele de care au nevoie, a declarat preşedintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice - COPAC, Radu Gănescu, la conferinţa ”Mediafax Talks about Health Reform”. ”Avem un catalog al medicamentelor. Este foarte important. Noi, ca pacienţi, nu ar trebui să abordăm problema costurilor, cât cresc şi cât scad. Nu ne interesează. Din punctul de vedere al preţurilor, orice pensionar are nevoie de acces la medicamentele cu preţuri foarte mici. Da, suntem de acord cu scăderea preţurilor, dar este foarte important accesul la medicamente. Am vrea să găsim medicamentele de care avem nevoie, şi nu în funcţie de ceea ce există în farmacia spitalului”, a precizat Gănescu. El a mai spus că ar fi nevoie ca medicamentele să fie date conform unui protocol. ”E important ca medicamentele să fie date conform unui protocol, unui ghid, astfel încât fiecare pacient să aibă acces la medicamentele de care are nevoie şi, repet, nu în funcţie de ceea ce se mai găseşte prin farmacie, aşa cum s-a întâmplat recent cu câţiva bolnavi. Aş vrea să atrag atenţia că sunt pacienţi care întâmpină greutăţi privind accesul la tratament, din cauza unor probleme din sistemul sanitar”, a spus Gănescu.