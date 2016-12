Bolnavii, trataţi în funcţie de posibilităţile materiale!?

În ciuda tuturor afirmaţiilor potrivit cărora mii de bolnavi vor fi nevoiţi să renunţe la tratamente, ca urmare a noului sistem de compensare, reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) susţin că medicamentele nu se vor scumpi. “Sistemul se aplică doar pentru medicamentele de pe listele A şi B. Medicamentele din lista C, unde sunt incluse cele din programele naţionale, au coplata 0”, a precizat Lucian Duţă, preşedintele CNAS. Cu o zi înainte de punerea în aplicare a noului mod de compensare, reprezentanţii coaliţiei pacienţilor precizau că au găsit în motorul de cautare postat pe site-ul CNAS medicamente din tratamentul bolnavilor cronici pentru care era percepută coplata. Şeful CNAS a spus că acelea erau doar teste. “Noi făceam teste şi din acest motiv a apărut coplata în dreptul unor medicamente din tratamentul bolnavilor cronici. Dacă verificaţi astăzi (1 iulie - n. r..) veţi vedea că toate medicamentele din lista C au coplata 0”, a explicat Duţă. Mai mult, şeful CNAS spune că noua metodă de compensare are drept scop creşterea numărului de pacienţi care au acces la medicamente. Directorul general în management din CNAS, Adina Geană, a precizat, la rândul său, că “în primele zece zile ale lunii, cum s-a întâmplat de nenumărate ori, ajungeau primii zece pacienţi în farmacii si se terminau banii”.

ÎMPOTRIVA NOULUI SISTEM. Chiar şi cu aceste explicaţii, reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR) nu sunt de acord cu noua metodologie propusă de CNAS, considerând că aceasta aduce lezare intereselor pacienţilor şi autonomiei profesionale a medicului. Noul sistem de compensare va duce la o creştere semnificativă a coplăţii suportată de pacient şi la o modificare a comportamentului prescriptorului, obligat să recomande un tratament nu în funcţie de eficienţă terapeutică, ci în funcţie de posibilităţile materiale ale omului bolnav, consideră preşedintele CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae. Şi reprezentanţii Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) spun că noua metodologie de compensare a medicamentelor afectează accesul pacienţilor la tratamente şi poate avea consecinţe dezastruoase pentru starea lor de sănătate. Ei mai spun că noile norme metodologice publicate de CNAS limitează sever accesul pacienţilor la tratamente, obligându-i să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru medicamente, şi are un impact negativ asupra sănătăţii publice. “Am solicitat preţuri de referinţă la nivel de denumire comună internaţională pentru toate listele de rambursare. Aceasta înseamnă că va exista un singur preţ de referinţă pentru aceeaşi moleculă, indiferent de lista de rambursare (A, B sau C). O asemenea măsură ar putea aduce economii semnificative bugetului şi ar putea oferi o metodă transparentă şi predictibilă de setare a preţului de referinţă, iar în acest caz, cei care vor câştiga cel mai mult vor fi pacienţii”, a declarat preşedintele ARPIM, Regis Lhomme. Potrivit noului sistem de compensare, va exista un singur preţ de decontare, cel mai mic, pentru toate medicamentele care tratează o anumită boală, şi nu pentru fiecare medicament în parte, cum este în prezent. Astfel, de la acest preţ se va stabili cât mai trebuie să scoată din buzunar fiecare pacient, în funcţie de medicamentele pe care i le-a recomandat medicul.