Bolnavii, trataţi regeşte în spitalele din România!?

• Decizia Guvernului vine în condiţiile în care managerii de spitale apelează la fel de fel de artificii pentru ca unităţile să poată supravieţui

Zilele trecute, deputatul Sorin Paveliu a avut “geniala” idee să aducă un amendament legii din Sănătate. Potrivit acestuia, pacienţii spitalelor care au fost nevoiţi să scoată bani din buzunare în perioada internării, sînt trimişi să-şi recupereze sumele de la casele de asigurări. Amendamentul i-a surîs şi preşedintelui Băsescu, care a anunţat promulgarea legii, fără să ţină cont că aceasta are o serie de handicapuri. Autorităţile caselor de asigurări s-au luat cu mîinile de cap atunci cînd au aflat că trebuie să aplice o lege care… nu are norme!!! Preşedintele/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu, a declarat că nu poate fi pusă în aplicare legea atît timp cît “buba” Sănătăţii este alta, respectiv valoarea mică a tarifului pe caz ponderat (toate cheltuielile pe care le presupune spitalizarea unui bolnav - n.r.). “S-ar impune o creştere de la 1.400 la 1.800 de lei, în cazul multor spitale, pentru ca activităţile să se poată desfăşura în condiţii optime”, declara dr. Mocanu. Chiar şi în aceste condiţii, cunoscute foarte bine de toţi, Guvernul vine cu o altă modificare a legii din Sănătate, de asemenea, gîndită doar parţial. Spitalele vor fi obligate să suporte toate cheltuielile asiguraţilor internaţi, asta dacă managerii de spitale vor ţine cu adevărat cont de modificarea contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008. Fie că este vorba despre medicamente, materiale sanitare sau investigaţii paraclinice, spitalele nu vor avea de ales şi trebuie să se supună Executivului, care prevede clar că rambursarea cheltuielilor se va realiza din veniturile spitalelor pe baza unei metodologii stabilite de fiecare unitate sanitară. Dacă într-adevăr legea va fi aplicată, bolnavii internaţi în spitalele din România ar fi trataţi regeşte. Nu ar mai fi nevoiţi să-şi cumpere nici măcar o aspirină. Puţini dintre bolnavi cred că vor trăi acele clipe, puţini sînt cei care cred că a meritat pe deplin contribuţia la fondul unic al asigurărilor sociale de sănătate. Din ce bani să deconteze managerii spitalelor cheltuielile bolnavilor dacă sînt unităţi care alocă aproape întreaga sumă pe lefurile salariaţilor, care şi aşa abia sînt ţinuţi în ţară? Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie (SOTRM) Eforie Sud a fost un exemplu concludent în acest sens, 75% din sumă fiind alocată lefurilor. În ediţia trecută a cotidianului nostru, managerul economist Viorel Pascaru recunoştea că reuşeşte cu greu să facă faţă solicitărilor şi că bolnavii îşi cumpără unele medicamente şi materiale sanitare. O situaţie aproape similară este întîlnită şi în cadrul celei mai mari unităţi sanitare din judeţul Constanţa, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Managerul unităţii sanitare cu paturi, conf. univ. dr. Ioan Tofolean, a declarat că aproape 80% din sumă are ca destinaţie salariile. “Pentru pacient, legea este binevenită, i se întinde o mînă de ajutor, însă pentru spitale va fi foarte greu pentru că valoarea pe caz ponderat a rămas nemodificată de anul trecut, în condiţiile în care salariile angajaţilor au crescut simţitor”, spune managerul, adăugînd că, în ciuda tuturor comentariilor, legea trebuie respectată chiar dacă “va fi foarte greu”.