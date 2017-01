Bolnavii vor muri cu zile

Jale mare în Sănătate, în condiţiile în care hotărârea medicilor de familie este de neclinitit. Ei spun „NU” contractului din Sănătate, fapt care anunţă „doliu” în sistem. „Vom muri cu zile. Nu avem bani să ne luăm medicamentele, nu avem bani să mergem la specialişti pentru unele investigaţii”, s-a plâns o pacientă din Constanţa, care a rămas fără tratamentul pentru osteoporoză. „Preşedintele Băsescu, când era mic, a fost tratat tot gratuit. Părinţii săi nu au dat bani pe medicamente”, mai spune pacienta, pensionară, care a contribuit o viaţă la fondul de sănătate. Bolnavii sunt deja refuzaţi de către medici, rămânând fără reţete şi trimiteri la specialişti. Mai grav este că şi colegii din ambulatoriile de specialitate s-au alăturat deciziei colegilor din medicina primară, refuzând unele investigaţii medicale cerute de bolnavi. Cu toate acestea, în loc să se ia măsuri în favoarea bolnavilor, autorităţile din sistemul sanitar vin cu declaraţii acuzatoare la adresa celor care, zilnic, salvează mii de vieţi.

„PASTILE” CU EFECT DE SCANDAL. Declaraţiile preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă, n-au făcut altceva decât să „pună sare pe rană”, în loc să „vindece” un sistem grav bolnav. „Fac un apel la conducerea medicilor de familie de a înceta bătaia de joc. Avem semnale clare că reprezentanţi ai conducerii medicilor de familie împiedică accesul medicilor de familie în sediile Caselor pentru a semna contractele cu noi. Avem cazuri de acest fel la Dolj. Acolo au semnat aproape 10% dintre medici în prima zi”, a spus preşedintele CNAS. Şi declaraţiile au continuat. „Denunţ relaţia de concubinaj între anumiţi medici prescriptori şi piaţa farmaceutică. Aceasta se produce o dată cu creşterea proporţională a vacanţelor exotice ale medicilor. Am găsit 2.000 de reţete scrise pentru pacienţi decedaţi de trei ani şi am anunţat Parchetul. Suntem în proces de recuperare a sumelor. Am observat o creştere a numărului de medicamente”, a mai spus Duţă.

REACŢII. Referitor la declaraţia potrivit căreia “reprezentanţii conducerii medicilor de familie se află la casele judeţene de asigurări şi încearcă să oprească medicii să semneze contracte”, medicii de familie spun că, „în primele două săptămâni ale fiecărei luni, medicii duc oricum la casele judeţene raportarea serviciilor în vederea decontării”. „Acesta este motivul pentru care medicii se află în sediile caselor de asigurări în aceste zile, printre ei aflându-se şi medici din conducerea organizaţiilor. Ei verifică şi buna desfăşurare a raportării, pentru că există sesizări că efectuarea raportării este condiţionată de semnare actelor adiţionale”, explică reprezentanţii medicilor de familie din România. Din cauză că „actele normative care stabilesc modificările din contract au fost publicate hoţeşte, noaptea, şi abia pe 2 iunie la ora 16.00 au apărut în forma finală, publicată în Monitorul Oficial, şi pe site-ul CNAS, medicii aflaţi la raportare în sediile caselor de asigurări discută ce conţin aceste modificări”. Cât priveşte declaraţia potrivit căreia medicii preferă concedii în ţări exotice, aceştia au răspuns: „Medicii de familie nu-şi petrec concediile în străinătate şi nici nu prescriu medicamente scumpe, ci compensate şi gratuite. Este o murdărie la care se pretează preşedintele CNAS. El s-a referit în general la medicii care prescriu medicamente, dar a lăsat să se înţeleagă faptul că vorbeşte despre medicii de familie”, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), dr. Doina Mihăilă.

ÎNTR-O MAJORITATE ZDROBITOARE, MEDICII AU REFUZAT SĂ SEMNEZE ACTELE ADIŢIONALE CARE LE-AU FOST PUSE ÎN FAŢĂ LA CASELE JUDEŢENE DE ASIGURĂRI

„Actele adiţionale sunt ilegale şi vom cere să fie anulate în instanţă. Atenţionăm angajaţii caselor de asigurări că este ilegal să condiţioneze efectuarea raportărilor de semnarea actelor adiţionale şi solicităm să nu mai facă presiuni asupra medicilor pentru semnare şi aducerea dosarelor de contractare”, spun reprezentanţii medicilor de familie.

„ARITMETICĂ ABSOLUT ORIGINALĂ”. Societatea Naţională de Medicina Familiei şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie consideră că afirmaţiile din presă ale preşedintelui CNAS, Lucian Duţă, cu privire la medicii de familie, sunt răuvoitoare, calomnioase şi jignitoare. „Din pacate, deja ne-am obişnuit ca dezinformarea şi manipularea să fie metodele clasice de ’’comunicare’’ ale conducerii CNAS. Preşedintele afirmă că finanţarea medicilor de familie a crescut şi că, începând cu acest an, medicii „trebuie să mai şi muncească”. Afirmăm cu tărie că finanţarea în medicina primară a scăzut de la an la an, împotriva oricăror principii de organizare şi strategie sanitară, în condiţiile în care baza oricărui sistem sanitar este medicină primară”, susţin medicii de familie. Afirmaţiile făcute de preşedintele CNAS au la bază o aritmetică absolut originală şi au doar rolul de a discredita imaginea medicilor de familie care au decis să nu mai fie umiliţi, completează aceştia. „Dovada minciunii stă chiar pe pagina de web a CNAS, unde se găseşte raportul de activitate al CNAS pentru 2010. În raport este descris foarte clar trendul descendent al finanţării în medicina primară şi al veniturilor cabinetelor noastre”, spun reprezentanţii medicinei primare.

„MEDICINA DE FAMILIE ESTE VERIGA ESENŢIALĂ ÎN PREVENŢIE ŞI ÎN MONITORIZAREA PATOLOGIEI CRONICE A ÎNTREGII POPULAŢII, NU SE FACE CU SAPA ŞI CU TÂRNĂCOPUL, NICI CU VORBE!”

Tot reprezentanţii medicilor de familie spun că preşedintele CNAS nu a înţeles ce înseamnă medicina de familie. „În toata lumea s-a înţeles că o asistenţă medicală primară de bună calitate este soluţia stabilităţii unui sistem medical. Preşedintele CNAS consideră necesar să ofere jigniri în loc de soluţii!”, se arată indignaţi aceştia. Ei îi amintesc preşedintelui „ceea ce în mod curios uită întotdeauna, că primul contact al oricărui pacient cu sistemul de sănătate este medicul de familie”. „Înţelegerea acestui concept este - după părerea noastră - punctul de pornire al oricărei relaţii de colaborare, dialog sau contractare bilaterală. De aceea, îl invităm pe preşedintele CNAS să se informeze minimal asupra organizării unui sistem sanitar, după care aşteptăm dialogul pe care l-am dorit întotdeauna”, conchid reprezentanţii medicilor de familie din România.