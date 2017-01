Boloni a fost demis de la AS Monaco

Tehnicianul Ladislau Boloni a fost "dispensat temporar din funcţia de antrenor al echipei AS Monaco" şi înlocuit "pînă la noi ordine" de secundul Laurent Banide, a anunţat, luni, preşedintele clubului monegasc, Michel Pastor, care a mai precizat că se va întîlni cu Boloni "în cursul săptămînii" pentru a negocia plecarea sa. Banide (38 de ani) a fost secundul lui Francesco Guidolin la AS Monaco în sezonul trecut şi cel al lui Ladislau Boloni în acest sezon. Anterior, el s-a ocupat de echipe under-16 a grupării AS Monaco. Banide a condus antrenamentul de luni dimineaţă. Boloni (53 de ani) a preluat echipa AS Monaco în vară, el venind de la Rennes. Monaco ocupă locul 19, penultimul în clasamentul din Ligue 1, cu 7 puncte, unul mai mult decît ultima clasată, FC Nantes.