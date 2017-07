Bombă de la consilierul lui Trump: Soros vrea să răstoarne Guvernul României!

O poziţie interesantă în ce priveşte scena politică românească şi potenţiala influenţă a unuia dintre cei mai puternici oameni ai lumii, George Soros, vine din partea lui Roger Stone, consultant politic pentru preşedinţii americani Richard Nixon, Ronald Reagan şi Donald Trump. Aflat recent la Bucureşti, acesta a declarat, într-un interviu pentru ziarul "Adevărul", că miliardarul american ar încerca să răstoarne guvernul actual susţinut de PSD şi ALDE. "Dacă ți se pare rău comunismul, îți poți imagina o lume dominată de George Soros? Poate că îți oferă o bursă, dar îți ia libertatea. (...) Folosește aceste forumuri pentru o societate deschisă pentru a submina guverne alese democratic și pentru a le răsturna. Vrea totalitarism mondial, vrea să ia libertățile oamenilor. Cred că este un infractor internațional. Este implicat în SUA, Europa, România, Ungaria. Vrea să vă răstoarne guvernul pentru a reveni la un sistem mult mai rău decât cel pe care l-aţi avut pe vremea lui Ceaușescu sau a sovieticilor", a declarat Roger Stone pentru "Adevărul".

Mai mult, consilierul spune că are şi dovezi pentru afirmaţiile despre Soros. "Cred că sunt multe dovezi. E implicat în subminarea democrației. A finanțat insurgenți, a finanțat violențe la mitingurile lui Donald Trump. De ce nu a fost arestat în SUA nu pot să înțeleg. Poate vom afla în curând", a precizat Stone. Roger Stone este de părere că transformarea lui George Soros într-un personaj malefic în opinia publică din România are legătură cu manevrele politice ale acestuia. "Pentru că vrea să vă răstoarne guvernul și să-l înlocuiască cu unul pe care să-l poată controla. Așa cum se întâmplă în Ungaria, în Europa de Est și chiar în SUA. Când finanțezi oameni care să susțină asasinarea președintelui SUA, asta e o infracțiune gravă. Avem dovezi că a finanțat violențele de la mitingurile lui Donald Trump. Domnul Soros are mâinile pătate de sânge", a mai declarat Stone. Fostul sfătuitor al lui Donald Trump mai susţine că românii sunt cei mai ascultaţi oameni din lume de către serviciile secrete, iar "statul profund" se foloseşte de marota corupţiei pentru a-şi face treburile murdare.