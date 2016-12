Bombă specială ce ar putea distruge instalaţiile nucleare iraniene

Pentagonul accelerează planul de fabricare a unei bombe speciale pentru distrugerea instalaţiilor militare subterane, în vederea unui eventual atac împotriva obiectivelor nucleare iraniene, relatează site-ul postului ABC News. În octombrie 2007, Pentagonul ceruse Congresului o finanţare de 88 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unei bombe necesare distrugerii instalaţiilor subterane, numită Dispozitiv Exploziv Masiv de Penetrare - Massive Ordnance Penetrator. La acea vreme, Departamentul Apărării argumenta că bomba de mare putere era necesară operaţiunilor din Irak şi Afganistan. Este vorba de o bombă de peste 13 tone care poate distruge ţinte subterane pînă la adîncimea de 60 de metri. De data aceasta, Pentagonul a redus cheltuielile pentru alte programe, pentru a accelera fabricarea acestei bombe de mare putere.

În cursul verii, Departamentul Apărării a cerut Congresului redirecţionarea fondurilor de la alte programe, 19,1 milioane de dolari urmînd să fie cheltuiţi pentru fabricarea a patru bombe de acest fel, 28,3 milioane pentru testarea bombelor şi 21 de milioane pentru adaptarea bombardierelor B-2 încît să poată lansa noul tip de armă. Argumentele Pentagonului sînt simple: ”Departamentul Apărării are o necesitate operaţională urgentă pentru distrugerea unor ţinte subterane de mare adâncime într-un mediu extrem de periculos. Dispozitivul Exploziv Masiv de Penetrare este arma care îndeplineşte aceste condiţii”. Pentagonul argumentează că solicitarea este făcută la propunerea Comandamentului Pacific, care are responsabilitate asupra Coreeii de Nord şi la propunerea Comandamentului Central (CENTCOM), care are jurisdicţie pentru Iran. Potrivit ABC News, cererea de finanţare a fost aprobată tacit de către Congres. Specialiştii cred că acest tip de armament nu ar fi necesar în Irak sau Afganistan, dar este ideal pentru instalaţiile nucleare subterane de la Natanz şi Qom, în Iran.

Noile planuri americane de instalare a unor sisteme antirachetă nu prezintă niciun risc pentru Rusia, existînd condiţii favorabile pentru dialog, a declarat, miercuri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Administraţia Obama a renunţat în septembrie la planul de amplasare a unor elemente antirachetă în Cehia şi Polonia, după ce Rusia criticase acest proiect. ”Noul plan prezentat de administraţia Obama oferă condiţii bune de dialog şi, potrivit evaluărilor noastre, nu prezintă riscurile generate de planul precedent”, explică Lavrov. Potrivit noului plan, noi sisteme terestre antirachetă nu vor fi montate înainte de 2015, urmînd ca, în această perioadă, astfel de sisteme să funcţioneze în Marea Mediterană.