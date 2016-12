Bombe artizanale în New York și New Jersey, atac cu armă albă în Minnesota

Cu siguranță, americanii au răsuflat ușurați după comemorările liniștite din 11 septembrie, îndeobște generatoare de îngrijorări în materie de securitate pentru autorități. Din păcate, însă, acei indivizi care vor să terorizeze lumea nu dau înapoi nici când văd dispozitive importante de securitate mobilizate pe străzile americane sau, mai nou, europene. La New York, în celebrul Manhattan, o bombă artizanală a reamintit new-yorkezilor, dar și întregii lumi cât de relative sunt securitatea și, până la urmă, însăși viața. Cel puţin 29 de persoane au fost rănite de explozia unei bombe artizanale, sâmbătă la ora locală 20.30, duminică la 3.30, ora României, în cartierul Chelsea din Manhattan, autorităţile descoperind ulterior încă un dispozitiv exploziv, informează cotidianul ”USA Today”. Potrivit CBC News, deflagraţia s-a produs pe strada West 23 din Chelsea, într-un container de gunoi. Autorităţile suspectează că este vorba de o deflagraţie produsă de un dispozitiv artizanal, mai ales că în apropiere a fost descoperit încă un dispozitiv exploziv improvizat. ”Nu a existat nicio ameninţare specifică credibilă asupra oraşului New York din partea vreunei organizaţii teroriste”, a declarat primarul Bill de Blasio. ”Cu toate acestea, credem că acest incident este un act intenţionat. Vreau să îi asigur pe toţi locuitorii oraşului că poliţia şi serviciile de securitate sunt în alertă totală”, a subliniat primarul. După incident, poliţia şi serviciul pentru combaterea terorismului au demarat o serie de operaţiuni în metropola americană, descoperind încă un dispozitiv improvizat neexplodat, o oală sub presiune asamblată cu substanţe explozive şi cuie, amintind de atentatele de la Maratonul din Boston. Şeful poliţiei din New York, James O’Neill, a anunţat că anchetatorii exclud posibilitatea unei explozii provocate de o scurgere de gaz. Atacul nu a fost revendicat.

Sâmbătă la prânz, un dispozitiv improvizat a explodat într-o staţiune din statul american New Jersey, înaintea unui eveniment sportiv militar, dar nicio persoană nu a fost rănită. Incidentul a avut loc în zona Seaside Park din New Jersey, înaintea unui concurs sportiv al Forţelor Navale americane. Staţiunea Seaside Park se află la circa 100 de kilometri sud de oraşul New York. Nicio persoană nu a fost rănită, dar evenimentul a fost anulat. Incidentul este anchetat de poliţie şi de Biroul Federal de Investigaţii (FBI). O explozie produsă în 2013 la Maratonul de la Boston a provocat moartea a trei persoane şi rănirea altor 260.

LUP SINGURATIC SAU... NEBUNIE TEMPORARĂ?

Se vorbește tot mai mult, în ultima perioadă, de așa-numiții lupi singuratici, care se radicalizează în intimitatea locuințelor, la adăpost de polițiști și forțe de securitate, după care, aparent din senin, pun la cale un atentat. S-a întâmplat la Boston, în 2013, la Munchen, în vara aceasta, și, mai nou, în New York și New Jersey, în weekend. De fapt, ”tonul” acestor atacuri a fost dat sâmbătă, în Minnesota, când un individ a rănit cu un cuţit cel puţin opt persoane, după care a fost împuşcat mortal de un agent de poliţie, într-un mall. Potrivit ABC News, un bărbat în uniformă de agent de pază a atacat la întâmplare numeroase persoane, în centrul comercial Crossroads din St. Cloud, Minnesota. Bărbatul a reuşit să rănească opt persoane, înainte de a fi împuşcat mortal de un agent de poliţie aflat în timpul liber. Conform martorilor, în timpul atacului, agresorul a utilizat sintagme specifice simpatizanţilor islamişti. Autorităţile americane cercetează circumstanţele producerii atacului.

Din păcate, nu doar doctrina islamică radicală face victime, pentru că agresori, dezechilibrați psihic și nemulțumiți în... fază terminală sunt pretutindeni, în toate convingerile religioase și, după cum se vede, atacă tot mai des.