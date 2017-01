Bon Jovi, în cârje

Apropierea sărbătorii pascale nu îl prinde pe rockerul american Jon Bon Jovi în cea mai bună formă. Acesta a apărut la New York cu piciorul drept într-o gheată ortopedică şi deplasându-se cu ajutorul cârjelor. Echipa care se ocupă de promovarea vedetei americane nu a anunţat deocamdată nimic şi nu se ştie ce a păţit Jon Bon Jovi de a ajuns în cârje. Cert este că rockerul de 52 de ani nu părea deloc vedeta sexy pe care trecerea timpului nu părea să o atingă, imagine cu care şi-a obişnuit fanii. Jon Bon Jovi părea obosit şi îmbătrânit, însă o avea alături pe credincioasa sa soţie, Dorothea, care l-a mai sprijinit din când în când în timp ce rockerul încerca să pună în pământ piciorul bolnav. Pe 29 aprilie, cei doi vor sărbători 25 de ani de căsnicie, dar se pare că nu vor putea dansa împreună…

Nu este prima dată când rockerul are probleme cu picioarele, dar de această dată a preferat să păstreze tăcerea. Incidentul trebuie, însă, să se fi petrecut în weekend, pentru că, săptămâna trecută, cei doi soţi s-au prezentat la o serată de caritate, iar rockerul a mers pe picioarele lui. În iunie 2011, în timpul unui concert pe care trupa Bon Jovi îl susţinea la Helsinki, solistul a suferit o rupere de ligament la genunchiul drept. Jon Bon Jovi, pe numele său real John Francis Bongiovi Jr., a reuşit să termine concertul stând pe scaun.

Din păcate, nu numai Jon Bon Jovi pare să aibă probleme de sănătate. Într-un alt colţ al oraşului New York, şi actorul Willem Dafoe, în vârstă de 58 de ani, s-a prezentat cu o... problemă de ortopedie. Însă acesta are o problemă la braţul drept, pe care îl are imobilizat în faşă. Şi actorul american pare că vrea să păstreze misterul cu privire la circumstanţele care au condus la accidentarea sa.