Bon Jovi nu va cînta în România

Formaţia Bon Jovi nu va susţine un concert în România în luna iulie, potrivit declaraţiilor unor surse oficiale, apărute pe site-ul bestmusic. Acest lucru nu exclude un posibil concert al trupei americane în România.

La începtul acestei săptămîni, mai multe publicaţii din România au anunţat că Bon Jovi va susţine un concert în România, pe data de 22 iulie, eveniment care ar face parte din turneul mondial al rockerilor. Pe site-ul oficial al trupei nu au fost adăugate, pînă în prezent, date suplimentare ale turneului de promovare a celui mai recent material Bon Jovi, intitulat „Lost Highway”.

Adeptă a stilului pop-rock, trupa „Bon Jovi” este cea care a combinat stilul hard rock specific celor de la „Def Leppard” cu sensibilitatea inconfundabilă a lui Bruce Springsteen. Trupa a variat astfel stilul hard rock, făcîndu-l atractiv pentru o gamă largă de ascultători. Albumul de debut al trupei a fost lansat în anul 1984, iar piesa „Runaway\" a devenit un hit. În 1985, trupa a lansat un nou album, „7800 Fahrenheit”, care a cîştigat discul de aur. Vara anului 1997 a marcat încercarea lui Jon de a pleca la drum într-o carieră solo, dar după trei ani, Jon a revenit în formaţie, lansînd albumul „Crush\". Piesele „It\'s my life” şi „Thank you for loving me” au fost succese de top, aducînd notorietate trupei.