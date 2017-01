Bon Jovi şi James Brown, incluşi în Music Hall of Fame

Trupa americană de rock Bon Jovi şi legenda muzicii soul James Brown vor fi incluşi în Music Hall of Fame, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Londra, în Marea Britanie, pe 14 noiembrie. Ceremonia va avea loc la Alexandra Palace din Londra.

Music Hall of Fame a fost creat în 2004, pentru a onora artiştii care sînt consideraţi parte integrată a "culturii muzicale din Marea Britanie". Printre artiştii deja onoraţi se numără trupele Beatles, Rolling Stones, U2 sau cîntăreţii Bob Dylan şi Elvis Presley. Printre artiştii ce vor mai fi incluşi anul acesta în Hall of Fame fac parte Led Zeppelin, Rod Stewart şi producătorul trupei Beatles, Sir George Martin. Acesta din urmă va primi un premiu special prin care i se recunoaşte "contribuţia excepţională adusă muzicii britanice". În afară de Beatles, acesta a mai lucrat cu Shirley Bassey, Matt Monro, Rolf Harris şi Jim Carrey. Compozitorul trupei Beach Boys, Brian Wilson, va fi şi el inclus în Music Hall of Fame, la 40 de ani de la lansarea albumului său "Pet Sounds". Artiştii incluşi în Music Hall of Fame sînt aleşi de un juriu format din 60 de muzicieni, jurnalişti şi executivi ai industriei muzicale.