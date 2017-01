„I’ll be there for you!”...

Bon Jovi va concerta în România!

TELEGRAF Online O veste senzaţională pentru fanii din România ai celebrului star rock Bon Jovi: Acesta va concerta, la vară, în Bucureşti! Trupa sa va concerta, anul viitor, pe data de 10 iulie, show-ul urmând să aibă loc în Piaţa Constituţiei din capitală. Informaţia este confirmată şi pe site-ul oficial al megastarului, bonjovi.com. Trupa Bon Jovi este formată din Jon Bon Jovi (voce, chitară), Richie Sambora (chitară, backing vocals), Tico Torres (tobe, percuţie), David Bryan (clape, pian, backing vocals) şi Hugh McDonald (bas, backing vocals). Ea a devenit cunoscută după ce a câştigat un concurs organizat de un post de radio din New York, la începutul anilor \'80. Cântecul câştigător a fost „Runaway”. Grupul şi-a creat un stil muzical propriu, născut din rockul agresiv, caracteristic acelei epoci, dar cu accente mai „îndulcite”, care l-au făcut să fie apreciat de publicul larg. De-a lungul anilor, formaţia a vândut peste 120 de milioane de albume în lumea întreagă. Cele mai cunoscute albume semnate Bon Jovi sunt „Slippery When Wet\" (1986), „New Jersey” (1988) şi „Keep the Faith” (1992). Cel mai recent material discografic al trupei este albumul „The Circle”, lansat în 2009. Bon Jovi este însă apreciat de fani nu doar pentru vocea sa inconfundabilă, ci şi pentru faptul că este un familist convins. Deşi este permanent „curtat” de o mulţime de admiratoare, inima şi gândurile cântăreţului aparţin, de peste două decenii, unei singure femei: soţiei sale. Apreciatul rocker s-a căsătorit cu iubita lui din liceu pe 29 aprilie 1989, în Las Vegas. Cei doi au împreună patru copii - Stephanie Rose, de 16 ani, Jesse James, în vârstă de 14 ani, Jacob Hurley, de 7 ani, şi Romeo Jon, de 6 ani. Cel mai recent turneu al trupei, „The Circle Tour”, constă în 135 de concerte, susţinute în 30 de ţări, şi este cea mai lungă serie de show-uri Bon Jovi de la Jersey Syndicate Tour, din 1980. Reprezentaţiile debutează pe 9 februarie, la Bryce Jordan Center, Pennsylvania, iar până în luna martie 2011, se desfăşoară pe teritoriul Americii. Din luna iunie, Bon Jovi va „invada” Europa cu super-concerte în Croaţia, Germania, România, Italia, Norvegia, Finlanda, Danemarca, Marea Britanie, Turcia, Austria, Grecia, Belgia şi Portugalia. Biletele pentru concertul de la Bucureşti vor fi puse în vânzare începând cu 10 decembrie, însă organizatorii nu au dat publicităţii, până în prezent, informaţii referitoare la preţul acestora.

