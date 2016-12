Bonificaţii la plata impozitelor

12:58:05 / 24 Ianuarie 2014

Taxe si ce impozite

Taxele se spune ca au fost marite deoarece Primaria Constanta are datorii la Buget stat!!Oare cine le-a facut?Daca nu sunt in stare sa-si faca un buget si sa-l respecte corect ar fi sa-i inlocuiasca !!Dar deh,cine plateste 5 mil euroi la societati..dl.Constantinescu!!Si cine ia parte la castig...dl.Suleimazare!!El sta la soare in Brasil si prostii platesc Gcal cu peste 350 lei!!Pana cum toata vara a avut roluri bune sa vedem daca in 2014 nu vor fi si roluri cu imbracaminte vargata!!Asteptam ..poate ne mai incalzim si noi sufletele daca se face dreptate!!