Bonnie Tyler şi Smokie - pe aceeaşi scenă, în România

Două nume de legendă ale muzicii internaţionale, Bonnie Tyler şi trupa britanică Smokie vor concerta, pe 14 octombrie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, într-un spectacol de peste trei ore. Organizatorii spectacolului intitulat „The Night of Legends", International Best Project, lansează în România un nou concept de concerte, menit să le ofere iubitorilor de show-uri live seri muzicale de neuitat cu program extins. Avantajul major al spectatorului care optează pentru acest tip de eveniment constă în faptul că biletele sunt tarifate la preţurile afişate pentru un singur concert.

Bonnie Tyler şi Smokie, două nume legendare, îşi vor uni fanii într-un singur loc pentru a le oferi două concerte de tip „Greatest Hits".

Vocea de aur a anilor '70 - '80, Bonnie Tyler, care a înregistrat vânzări de peste 100 de milioane de albume, îşi va delecta publicul cu piese precum "It's A Heartache", "Total Eclipse of the Heart", "To Love Somebody", "Lost in France", "Goodbye to the Islands", dar şi cu multe alte surprize. Din repertoriul concertului Smokie nu vor putea lipsi piesele de rezistenţă, precum "Don't Play Your Rock 'n' Roll to Me", "Lay Back in the Arms of Someone", "If You Think You Know How to Love Me", "Living Next Door to Alice".

Biletele au fost puse în vânzare şi online, pe site-ul vreaubilet.ro. Preţurile tichetelor variază în funcţie de categoria de loc, astfel: VIP - 255 de lei, categoria I - 225 de lei, categoria II - 195 de lei, categoria III - 175 de lei şi categoria IV - 125 de lei.