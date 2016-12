Bono a ieşit din convalescenţă

Solistul trupei U2 a anunţat într-o înregistrare video că a ieşit din convalescenţa impusă de operaţia la spate pe care a suportat-o în luna mai, la Munchen, în Germania şi s-a scuzat faţă de fanii care vor trebui să aştepte încă un an pentru a vedea formaţia cântând în America de Nord. În acest mesaj video, postat miercuri, pe site-ul trupei U2, toboşarul Larry Mullen Jr., basistul Adam Clayton şi chitaristul The Edge declară, în glumă, că au organizat audiţii pentru a găsi un nou solist, însă nu au putut găsi pe nimeni capabil să-l înlocuiască pe celebrul Bono, în vârstă de 50 de ani, un adevărat simbol al formaţiei, încă din 1976. Arătând odihnit şi purtând o pereche de ochelari de soare cu lentile roşii, Bono a declarat la rândul său: ”Pot să stau jos. Pot să stau în picioare. Pot să mă şi mişc puţin prin cameră. Mă simt puternic şi încrezător. Sunt pregătit - am fost «reconstruit» de ingineria germană, chiar mai bine decât eram înainte, după cum mi s-a spus - şi voi fi bine pregătit din punct de vedere fizic, vara viitoare, pentru concertele noastre din America de Nord”.

Bono nu a explicat nici de această dată cum s-a lovit la spate, medicii germani declarând în luna mai că muzicianul irlandez suferea de o paralizie parţială. Cântăreţul irlandez a declarat cu această ocazie că accidentarea, intervenţia chirurgicală şi convalescenţa nu au reprezentat deloc o perioadă amuzantă. Acest incident a obligat trupa U2 să îşi amâne toate cele 16 concerte, toate sold-out, programate în această vară, în America de Nord. Toate aceste concerte au fost reprogramate pentru lunile mai şi iunie 2011, biletele originale rămânând valabile. 360° Tour, susţinut de grupul U2 în 2009, a fost cel mai profitabil turneu din acel an, cu încasări de peste 300 de milioane de dolari. Paul McGuinness, managerul trupei U2, a declarat că uriaşul turneu al trupei irlandeze, ce beneficiază de o punere în scenă spectaculoasă şi de mijloace tehnice impresionante, nu a devenit încă profitabil pentru formaţie per general, deoarece costurile zilnice ale evenimentului se ridică la 750.000 de dolari.

Trupa U2, formată din Bono (voce şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie), a fost fondată în 1976, când membrii acesteia erau încă adolescenţi fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Însă, până la mijlocul anilor \'80, trupa a căpătat notorietate la nivel internaţional, remarcată fiind pentru sound-ul său intens şi profund, pentru vocea plină de pasiune a lui Bono şi interpretarea la chitară a lui The Edge. Succesul de care s-au bucurat ca trupă live a fost chiar mai mare decât cel obţinut de pe urma albumelor vândute, până ce discul din 1987, ”The Joshua Tree”, a ridicat statutul formaţiei de la... eroi la superstaruri, după cum a apreciat revista ”Rolling Stone”. Turneul mondial 360° promovează cel de-al 12-lea album de studio al U2, ”No Line On The Horizon”, lansat pe 2 martie 2009. Potrivit specialiştilor, acest turneu este cel mai scump din istorie, însă strategia trupei irlandeze de mărire a capacităţii scenice, cu ajutorul unei uriaşe scene mobile rotative, o premieră în domeniu, a avut rezultatele scontate. Fiecare concert a generat încasări medii de şapte milioane de dolari, fiind urmărit de aproape 70.000 de spectatori - un nou record în domeniu.