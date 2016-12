Bono are ochii sensibili

Fără o pereche de ochelari, care a devenit, de altfel, un semn distinctiv al său, Bono nu ar fi recunoscut pe stradă. Solistul trupei U2, pe numele său real Paul David Hewson, a declarat însă că este obligat să poarte ochelari cu lentile mate, pentru că are ochii foarte sensibili. Aşa că mai ales pe scenă, unde luminile trebuie să fie foarte puternice, este obligat să îşi protejeze ochii, iar ochelarii au devenit, pentru el, o necesitate, nu un capriciu al modei. E drept că Bono recunoaşte că a cam exagerat şi s-a amuzat să declare că a devenit o adevărată Imelda Marcos a ochelarilor, cu câteva sute de perechi.

Pus pe confesiuni, Bono a mai declarat că nu este deloc mulţumit de performanţele sale vocale şi că i se pare că are voce de fată. Bono, invitat în emisiunea realizatoarei de televiziune Ellen DeGeneres, joi seară, a continuat seria de confidenţe şi a afirmat că evită să asculte piese ale formaţiei U2. ”Nu pentru că nu îmi plac sau nu cred în ele. De fapt, vocea mea mă plictiseşte. Cred că aş fi putut să le cânt mai bine”, a explicat aceasta. ”Sunt genul de tip irlandez macho şi, mai ales în piesele din anii \'80, mi se pare că am voce de fată”, a mai spus acesta.

În luna octombrie, Bono a stârnit speculaţii privind viitorul grupului, după ce a spus că ar fi fericit să pună capăt carierei U2. Trupa, formată din Bono (voce şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie), a fost fondată în 1976, când membrii acesteia erau încă adolescenţi fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Însă, până la mijlocul anilor \'80, trupa a căpătat notorietate la nivel internaţional, remarcată fiind pentru sound-ul său intens şi profund, pentru vocea plină de pasiune a lui Bono şi interpretarea la chitară a lui The Edge. Succesul de care s-au bucurat ca trupă live a fost chiar mai mare decât cel obţinut de pe urma albumelor vândute, până ce discul din 1987, ”The Joshua Tree”, a ridicat statutul formaţiei de la ”eroi la superstaruri”, după cum a apreciat revista ”Rolling Stone”. Cel mai recent turneu mondial al grupului, intitulat 360° Tour, a promovat cel de-al 12-lea album de studio al U2, ”No Line on the Horizon\", lansat pe 2 martie 2009.