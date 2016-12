Bono faţă în faţă cu... bătrâneţea

Rockerul Bono, solistul trupei irlandeze U2, consideră că formaţiei sale îi este tot mai dificil să rămână un actor important în industria muzicală, devenind „un nume irelevant”, întrucât cântecele sale nu mai găsesc rezonanţă în rândul publicului larg. „Suntem pe punctul de a deveni irelevanţi. Trebuie să creezi cântece relevante pentru tine însuţi, despre momentul în care te afli în viaţă, să descrii cu onestitate experienţele pe care le ai. Dacă acest lucru este relevant pentru alţi oameni, atunci e minunat. Însă noi nu mai ştim dacă acest lucru este în continuare valabil”, a declarat Bono într-un interviu acordat postului BBC Radio 1. Cântăreţul irlandez a vorbit în aceeaşi emisiune despre sursele de inspiraţie utilizate pentru înregistrarea celui de-al 13-lea album al trupei U2, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, spunând că noul disc se inspiră din perioada în care grupul, din care mai fac parte The Edge, de 52 de ani, Adam Clayton, de 53 de ani, şi Larry Mullen Jr., de 52 de ani, a fost înfiinţat, în 1976. „Ne-am întors la motivul pentru care am dorit să facem parte dintr-o trupă, înainte de orice altceva. Am ascultat cântece lansate de Ramones şi Kraftwerk - poţi să auzi ambele trupe în single-ul nostru „Invisible”. A deschis o nouă supapă de inspiraţie pentru mine, pentru a compune din nou muzică, a fost un fel de rupere de zăgazuri”, a afirmat Bono, în vârstă de 53 de ani.

Noul album al trupei U2 va fi finalizat în următoarele două luni. După ce va fi lansat, trupa irlandeză vrea să îl promoveze prin concerte pe care le va susţine în săli de spectacole, în spaţii mai mici. „Pentru acest album, vom începe să cântăm în săli de concerte. Ne-ar plăcea să îl cântăm la O2 Arena. Uneori, e minunat să susţii astfel de concerte intime”, a adăugat acesta.

Piesa „Invisible” a fost cea de-a doua lansată, în timpul galei Super Bowl, de pe cel mai recent album al trupei, după ce prima melodie extrasă de pe materialul discografic, „Ordinary Love”, a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului biografic „Mandela: Long Walk To Freedom” şi a primit o nominalizare la premiile Oscar 2014, la categoria Cel mai bun cântec.