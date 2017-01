Bono, la discuţii cu preşedintele Mexicului

Solistul trupei irlandeze U2 s-a întâlnit, săptămâna trecută, cu preşedintele Mexicului, pentru a discuta despre sărăcie şi violenţa cauzată de traficul de droguri, două dintre flagelurile care afectează această ţară de pe continentul american. Bono s-a aflat în Mexic alături de colegii săi din trupa U2, pentru a susţine un concert din cadrul turneului mondial 360° Tour. Marţea trecută, Bono şi-a sărbătorit ziua de naştere în capitala mexicană, Ciudad de Mexico, iar pe 11 mai a susţinut un concert în acelaşi oraş, înainte de întrevederea cu preşedintele Felipe Calderon. Bono, un renumit activist pentru pace, a vizitat reşedinţa prezidenţială Los Pinos şi a discutat cu liderul acestei ţări, despre problemele cu care se confrută Mexicul dar şi despre problema încălzirii globale. Preşedintele Felipe Calderon i-a mulţumit rockerului irlandez pentru faptul că a vorbit despre violenţele din Mexic cauzate de traficul de droguri, pe scenă, cu ocazia concertului pe care trupa U2 l-a susţinut şi l-a felicitat apoi pe celebrul muzician pentru ziua lui de naştere.

Trupa U2, formată din Bono (voce şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie), a fost fondată în anul 1976, când membrii acesteia erau încă adolescenţi fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Cel mai recent turneu mondial al grupului promovează cel de-al 12-lea album de studio al U2, intitulat ”No Line on the Horizon”, lansat pe 2 martie 2009. Potrivit specialiştilor, acest turneu este cel mai scump din istorie, însă strategia trupei irlandeze de mărire a capacităţii scenice cu ajutorul unei uriaşe scene mobile rotative, o premieră în domeniu, a avut rezultatele scontate. Fiecare concert a generat încasări medii de şapte milioane de dolari, fiind urmărit, în medie, de aproape 70.000 de spectatori, un nou record în domeniu.