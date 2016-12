Bono protestează faţă de descărcările ilegale de pe net

Solistul trupei irlandeze U2 a făcut un apel, într-un articol publicat în ”New York Times”, la intensificarea eforturilor împotriva descărcărilor ilegale de muzică şi de filme de pe internet, artiştii având de suferit de pe urma acestor practici. ”Singurul lucru care apără industria cinematografică şi televiziunea de destinul pe care l-au avut muzica şi ziarele este mărimea fişierelor”, scrie Bono în acest articol. Potrivit lui, ”dezvoltarea continuă a internetului de mare viteză va face ca, doar peste câţiva ani, un întreg sezon dintr-un serial de televiziune să poată fi descărcat în 24 de secunde. Un deceniu de fişiere partajate şi de furt al fişierelor muzicale a demonstrat că cei care au de suferit de pe urma acestui lucru sunt, de fapt, artiştii, tocmai tinerii autori, compozitori de cântece, care nu pot să trăiască din vânzarea de bilete la concerte şi din vânzările de tricouri”. În opinia lui Bono, ”eforturile depuse de SUA pentru a combate pornografia infantilă pe internet şi cele ale Guvernului de la Beijing, pentru depistarea disidenţilor-cibernetici, demonstrează faptul că este perfect posibil să urmăreşti conţinutul materialelor pe internet”. ”Poate că magnaţii din industria cinematografică vor reuşi acolo unde muzicienii au eşuat şi vor mobiliza SUA pentru a reuşi să apere cea mai creativă industrie din lume”, a adăugat rocker-ul irlandez.

Trupa U2, formată din Bono (voce şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie), a fost fondată în 1976, când membrii acesteia erau încă adolescenţi fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Însă, până la mijlocul anilor \'80, trupa a căpătat notorietate la nivel internaţional, remarcată fiind pentru sound-ul său intens şi profund, pentru vocea plină de pasiune a lui Bono şi interpretarea la chitară a lui The Edge. Succesul de care s-au bucurat ca trupă live a fost chiar mai mare decât cel obţinut de pe urma albumelor vândute, până ce discul din 1987, ”The Joshua Tree”, a ridicat statutul formaţiei de la ”eroi la superstaruri”, după cum a apreciat revista ”Rolling Stone”. Trupa U2 se află în prezent într-un nou turneu mondial, 360°, prin care promovează cel de-al 12-lea album de studio al său, ”No Line On The Horizon”, lansat pe 2 martie 2009. Potrivit specialiştilor, acest turneu ar putea deveni unul dintre cele mai profitabile din istorie. Cu încasări de 389 de milioane de dolari, precedentul turneu al trupei, Vertigo (2005 - 2006), este surclasat doar de cel mai recent turneu susţinut de Rolling Stones - A Bigger Bang.